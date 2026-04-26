El Gobierno de Colombia definió el calendario oficial de días festivos dentro del marco legal vigente, donde el 1 de mayo, Día del Trabajador, se mantiene como una de las fechas más importantes del año. Esta jornada no solo conmemora una reivindicación histórica del movimiento obrero, sino que también implica cambios en la actividad laboral y educativa en todo el país. Con la llegada de esta fecha, muchas familias y estudiantes comienzan a preguntarse cómo se verá afectado el calendario escolar y si habrá modificaciones en la asistencia a clases durante esos días. De acuerdo con el calendario oficial y la normativa vigente en Colombia, el 1 de mayo es un día festivo nacional obligatorio, por lo que no habrá clases en colegios públicos ni privados en esa fecha. Esto implica que miles de estudiantes en todo el país tendrán una jornada sin actividad académica, ya que las instituciones educativas deben suspender sus actividades en cumplimiento de la ley. Es importante aclarar que, en la mayoría de los casos, el feriado cae en su fecha original y no se traslada al viernes, por lo que no siempre se genera un fin de semana largo automático. El cierre de escuelas responde a disposiciones generales que aplican tanto a instituciones oficiales como privadas, salvo excepciones específicas previamente informadas por cada establecimiento. A lo largo del año, el calendario colombiano incluye otros días festivos que también afectan la continuidad de las clases. Algunos de estos sí se trasladan al lunes siguiente, lo que puede generar fines de semana largos. Entre los feriados más relevantes que impactan el calendario escolar se encuentran: En cada uno de estos casos, las instituciones educativas ajustan sus cronogramas para cumplir con los días mínimos de clase exigidos por la normativa. Durante estas jornadas, al igual que en otros feriados, los colegios permanecen cerrados y se suspenden las actividades académicas, aunque cada institución puede establecer mecanismos de recuperación si lo considera necesario.