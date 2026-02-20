El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) implementó una nueva medida para el calendario de clases 2026 y redujo la cantidad de faltas permitidas en los colegios secundarios. Con el objetivo de fortalecer el desempeño dentro de las aulas y reducir el ausentismo reiterado, el Gobierno porteño acortó el total de faltas máximas permitidas. La cantidad de faltas permitidas durante el año en los colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasó de 25 a 20. Esto incluye las ausencias totales y la acumulación de llegadas tarde. La medida, por su parte, rige para colegios públicos y privados. Quienes superen el límite de ausencias permitidas, deberán recuperar los contenidos en los períodos correspondientes, tanto del receso invernal como en verano, entre diciembre y febrero. En el marco del Plan Buenos Aires Aprende, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció una actualización del Reglamento Escolar y del Régimen Académico del Nivel Secundario, con el objetivo de reforzar la asistencia a clases, considerada un factor clave para el aprendizaje. La medida impactará en, aproximadamente, 200 mil estudiantes y se modificará el número de faltas acumuladas. Hasta ahora podían registrarse 25 inasistencias anuales y la evaluación de su condición de regularidad se realizaba al cierre de cada bimestre. Con la nueva normativa, el límite se reduce a 20 faltas por año, se fija un tope de cinco inasistencias por bimestre y se eliminan las excepciones discrecionales, con el fin de evitar situaciones que deriven en abandono escolar. A través de su cuenta de X, el Jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri, expresó: “¿Cuándo se naturalizó que los chicos falten casi dos meses por año a la escuela y no pase nada? Durante años se relativizaron las reglas y eso tuvo consecuencias: más ausentismo, peor desempeño y abandono escolar“, señaló. En ese sentido, Jorge Macri agregó: “El problema no son los chicos, está claro. El problema son los que instalaron la idea de que faltar no importaba y que todo daba lo mismo. Se terminó esa época”, afirmó. Por último, el Jefe de Gobierno porteño manifestó que “en la Ciudad volvemos a lo básico: estar en la escuela no es opcional y faltar tiene consecuencias. Punto”.