Se detectó dumping, pero se eliminó la protección: la señal del Gobierno con los motores de lavarropas chinos
Economía decidió no renovar una medida antidumping que protegía a los fabricantes locales de motores para lavarropas frente a importaciones chinas. Los organismos técnicos detectaron márgenes de dumping pero concluyeron que mantener la protección perjudicaba aún más.
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