El Gobierno volvió a enviar una señal sobre cuál será su criterio cuando entren en conflicto la protección industrial y la competencia importada.

A través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía decidió no renovar una medida antidumping que desde 2020 protegía a los fabricantes argentinos de motores utilizados en lavarropas frente a las importaciones provenientes de China.

Lo llamativo es que la decisión no se tomó porque el problema hubiera desaparecido. Por el contrario: los organismos técnicos concluyeron que seguían existiendo condiciones de dumping y que incluso podía repetirse el daño a la producción nacional.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) recomendó igualmente levantar la protección.

Consideró que el costo de mantenerla era mayor para la industria de lavarropas y para los consumidores que el beneficio que generaba sobre el fabricante local de motores.

La resolución se suma a otra decisión reciente del Gobierno en el mismo sector. Hace pocos días, Economía resolvió continuar una investigación por dumping sobre lavarropas chinos, pero rechazó aplicar medidas antidumping provisorias mientras avanza el expediente.

En ambos casos aparece la misma lógica, que radica en reconocer posibles prácticas desleales sin recurrir automáticamente a barreras comerciales.

Se calculó un margen de dumping del 56,18% para las exportaciones chinas hacia la Argentina

Había dumping, pero eso no alcanzó

El expediente se originó a partir de un pedido de revisión de las medidas antidumping que protegían a los motores utilizados en lavarropas.

La CNCE concluyó que existe una probabilidad de que vuelvan a ingresar importaciones en condiciones de dumping y que eso podría ocasionar nuevamente daño a la rama de producción nacional.

Los números del expediente son contundentes. El organismo técnico calculó un margen de dumping del 56,18% para las exportaciones chinas hacia la Argentina. Además, al analizar exportaciones hacia Chile como mercado de referencia, determinó un margen de recurrencia de dumping del 31,60%.

En otras palabras, el problema que justificó originalmente la protección sigue existiendo. Pero el análisis oficial ya no se concentró únicamente en los fabricantes de motores.

La pregunta que cambió la decisión

La CNCE decidió ampliar el foco y mirar qué ocurría con toda la cadena productiva.

Y ahí apareció un dato relevante: los motores protegidos no son un producto de consumo final. Son un insumo utilizado para fabricar lavarropas.

Por eso, cualquier encarecimiento de esos motores termina impactando sobre una industria mucho más grande.

El propio organismo destacó que la actividad de fabricación de lavarropas emplea una cantidad de trabajadores que multiplica varias veces la vinculada a la producción local de motores.

Mientras la empresa peticionante contaba con 31 trabajadores afectados específicamente a esos productos durante 2024, el sector de electrodomésticos tiene una dimensión significativamente mayor.

La conclusión fue que mantener la protección de un eslabón podía terminar perjudicando a toda la cadena.

Lo que pasó con los precios

El análisis de precios fue uno de los elementos centrales de la decisión.

Según la CNCE, entre el promedio de 2022 y los primeros siete meses de 2025 el ingreso medio por unidad de los motores aumentó 9% en términos reales.

Sin embargo, los incrementos fueron mucho mayores en algunos productos representativos: 77% para determinados motores universales y 68% para motores de inducción.

Lo más relevante es que esos aumentos superaron ampliamente la evolución de los costos de producción.

Por esa razón, el organismo concluyó que la medida antidumping habría contribuido a un proceso de aumento de precios muy superior al crecimiento de los costos.

La CNCE incluso comparó este comportamiento con el período previo a la aplicación de la protección y sostuvo que la evidencia sugiere que el derecho antidumping fue un factor importante en la mejora de los márgenes de rentabilidad observados entre 2022 y 2025.

La tecnología también pesó en la decisión

Otro elemento que llamó la atención de los funcionarios fue la evolución tecnológica del sector.

Durante la investigación, Drean destacó el avance de los motores inverter sin escobillas, una tecnología más eficiente, silenciosa y duradera que ya se utiliza de manera masiva en buena parte de los modelos comercializados.

Ese tipo de motores no está alcanzado por la medida antidumping.

Por eso la CNCE advirtió que renovar la protección podía generar incentivos para sostener tecnologías que el mercado ya está comenzando a abandonar.

El organismo llegó incluso a señalar que resultaría poco recomendable promover una especialización industrial en productos tecnológicamente rezagados cuando la tendencia global avanza hacia soluciones más eficientes.

La señal que deja el Gobierno

La decisión excede ampliamente al mercado de motores para lavarropas.

Lo que aparece detrás del expediente es una definición de política económica. Durante años, la lógica dominante en las investigaciones antidumping consistía en proteger a la rama industrial afectada cuando se detectaban prácticas desleales.

La administración de Javier Milei parece estar incorporando una variable adicional: el impacto que esa protección tiene sobre el resto de la economía.

En este caso, la conclusión oficial fue que sostener el derecho antidumping podía terminar encareciendo una industria más grande, afectando la competencia y generando incentivos poco favorables para la innovación tecnológica.

Por eso, aun detectando dumping y riesgo de daño, el Gobierno decidió levantar la protección.