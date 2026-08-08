La actividad en la Terminal Cuenca el Plata (TCP) del Puerto de Montevideo permanece paralizada y la empresa informó que no atenderá a camiones el sábado 8, el domingo 9 y hasta nuevo aviso el lunes 10 de agosto.

La decisión fue tomada por el sindicato en una asamblea, que resolvió no reintegrarse a las tareas hasta una nueva convocatoria posterior a una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Según comunicó la empresa, durante las instancias de negociación los trabajadores volvieron a plantear la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial y un “incremento sustancial” de la cantidad de jornales asegurados. TCP consideró que esas demandas son inviables de trasladar al sector portuario y que obstaculizan una negociación de buena fe para alcanzar un acuerdo “viable y sostenible”.

La medida del sindicato afecta directamente la operativa portuaria y la logística de transporte terrestre, generando demoras en la recepción y despacho de mercaderías. Transportistas y clientes fueron advertidos sobre la suspensión temporal de atención y se les solicitó mantenerse atentos a futuras comunicaciones oficiales sobre la reapertura de la terminal.

El MTSS fue convocado para una reunión tripartita que buscará mediar entre las partes. En tanto, se espera que la nueva asamblea del sindicato, prevista para el lunes, determine los pasos a seguir una vez conocida la postura resultante del encuentro en el Ministerio.

Fuentes del sector empresarial reiteraron su disposición a continuar negociando, pero subrayaron que los planteos recientes exceden la capacidad operativa y financiera de la terminal. Por su parte, representantes del gremio mantienen que las reivindicaciones buscan mejorar condiciones laborales y estabilidad para los trabajadores.

El desarrollo de la negociación y la posible reanudación de las tareas en TCP serán seguidos de cerca por autoridades portuarias, cámaras empresariales y sectores vinculados al comercio exterior, dado el impacto que una paralización prolongada podría tener en las cadenas de suministro y costos logísticos.