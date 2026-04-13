La semana financiera desde hoy estará marcada por el dato de inflación de marzo a difundirse mañana y la licitación de deuda del Tesoro de la que hoy se dará a conocer el menú de papeles a ofrecer. Pero lo que manda es la vigencia del carry trade pese a las bajas de las tasas en pesos, con un dólar que en su versión mayorista observa caídas del 1,7% en el mes. Todo es inusual en el 2026. El dólar mayorista mostró una dinámica atípica para la historia reciente: lejos de operar al alza en el verano, registró una tendencia bajista y de estabilidad dentro de un rango muy acotado. Abril comenzó con la cotización en torno a los $1.394 y, con el correr de las ruedas, fue descendiendo gradualmente hasta ubicarse cerca de los $1.370 hacia la segunda semana. Así el tipo de cambio acumula hasta ahora una caída cercana al 1,7% en lo que va de abril, con oscilaciones mínimas y sin sobresaltos. Las expectativas de un “cosechón” de soja todo lo puede. En el acumulado del 2026 el dólar mayorista muestra una baja superior al 4%, consolidando un escenario de apreciación cambiaria en términos reales. En 2026, los instrumentos en pesos muestran una clara compresión de rendimientos de la curva de tasas, con las Lecap y Boncap consolidándose por encima del rendimiento de los plazos fijos. A comienzos del año, las Lecap cortas operaban con tasas en torno al 31%-34% anual, mientras que en tramos más largos se ubicaban entre 29% y 31%. Con el correr de los meses las nuevas licitaciones empezaron a convalidar rendimientos más bajos, con tasas efectivas mensuales en torno al 2,3%-2,5%, equivalentes a niveles cercanos al 30% anual. Los Boncap, que son la versión a mayor plazo, se mueven en una zona similar: hoy rinden alrededor de 30%-33% anual, con casos puntuales en torno al 32% dependiendo del vencimiento. Los plazos fijos quedaron rezagados. los depósitos tradicionales se ubican mayormente en el rango de 21%-25% anual. ¿Qué pasará con el dato de inflación esta semana? El mercado aguarda que se ubique en torno al 3,1% anual. Pero según el último informe de Econviews liderado por Miguel Kiquel, “en la primera semana de abril ya se observan bajas en alimentos (la carne podría seguir bajando), a lo que se suma un menor ritmo de ajustes en tarifas y algo de alivio por el componente de combustibles. Todo esto abre la puerta a que abril funcione como un punto de inflexión, con un dato que empiece con 2 y pueda acercarse al 2.5%. De todos modos, el mercado viene recalibrando expectativas al alza: el consenso ya se ubica en torno al 32% para 2026. Salvo una desaceleración más marcada en la segunda mitad del año, el frente inflacionario difícilmente muestre una mejora respecto de 2025”. El informe agrega que “en el plano financiero, la calma sigue siendo el rasgo dominante. Con un tipo de cambio que se mantiene sorprendentemente estable (apuntalado por exportaciones firmes, importaciones aún contenidas y buenos flujos financieros) el Banco Central puede seguir acumulando reservas y sostener tasas en niveles muy bajos, incluso negativas en términos reales. Por ahora, nadie juega en contra del peso. Es una combinación que hace ruido desde lo antiinflacionario. Pero con el dólar quieto, el Gobierno parece dispuesto a convivir con una política monetaria más laxa para darle algo de aire a la actividad”. ¿Cuánto más puede vivir el carry trade? “Probablemente unos meses más. Pero es difícil pensar que esta configuración se sostenga indefinidamente. Cuando el tipo de cambio empiece a moverse, algo que más temprano que tarde debería ocurrir, es esperable un endurecimiento de las condiciones monetarias.” concluye Econviews. El carry trade está vivito y coleando.