El Banco Central (BCRA) dio a conocer este miércoles una nueva edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el seguimiento de las proyecciones macroeconómicas elaborado por analistas económicos y financieros. En el tercer relevamiento de 2026, los 46 bancos, consultoras y centros de investigación que participaron de la encuesta mensual ajustaron sus previsiones sobre inflación, tipo de cambio, tasas de interés, actividad y resultado fiscal. El informe reflejó un leve deterioro en las expectativas inflacionarias de corto plazo, junto con una revisión a la baja en el tipo de cambio proyectado para los próximos meses. Los analistas consultados proyectaron una inflación de 3,0% para marzo, lo que implicó una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. Se trata de un cambio de tendencia en relación con los meses anteriores, en los que se esperaba una desaceleración más marcada. El grupo de participantes con mejor historial de pronósticos (Top 10) estimó una inflación aún levemente superior, de 3,1% mensual para el tercer mes del año. En cuanto al IPC Núcleo —que excluye precios regulados y estacionales—, las proyecciones también se ajustaron al alza: el conjunto de analistas lo ubicó en 2,9% mensual, mientras que el Top 10 lo estimó en 3,0%. Uno de los datos centrales del REM volvió a ser la trayectoria esperada del tipo de cambio. Para el promedio de abril de 2026, la mediana de las proyecciones se ubicó en $1420 por dólar, lo que representó una baja de $32 respecto del relevamiento anterior. De cara a fin de año, los analistas mantuvieron la previsión de una depreciación gradual del peso: el tipo de cambio nominal alcanzaría los $1700 en diciembre de 2026, lo que implicó una variación interanual esperada del 17,4%. El Top 10 de analistas se mostró algo más optimista respecto de la dinámica cambiaria, con una proyección de $1633 por dólar para diciembre. Estas estimaciones sugieren que el mercado continúa anticipando un esquema de ajuste cambiario administrado, en línea con una estrategia de deslizamiento gradual. El relevamiento mostró una baja en las expectativas de tasas de interés. Los participantes proyectaron una TAMAR de bancos privados de 26,8% nominal anual para abril (equivalente a 2,2% mensual), lo que implicó una caída de 3,2 puntos porcentuales respecto al REM anterior. Para diciembre de 2026, la tasa esperada descendió a 23,4% nominal anual (1,9% mensual), también por debajo de la previsión previa. El Top 10 coincidió en la proyección de corto plazo y estimó una tasa ligeramente superior para fin de año, en torno al 24,3%. La dinámica de tasas reflejó la expectativa de una política monetaria más laxa en un contexto de desaceleración inflacionaria aún incompleta. En materia de actividad, los analistas ajustaron levemente sus previsiones. El PIB desestacionalizado crecería 1,3% en el primer trimestre de 2026 y 0,8% en el segundo, con una leve revisión al alza en el inicio del año. Para el tercer trimestre, proyectaron una expansión de 0,7%, lo que consolidó un sendero de crecimiento moderado. En términos anuales, el conjunto de participantes estimó que el PIB real de 2026 sería 3,3% superior al promedio de 2025, una leve baja de 0,1 puntos porcentuales respecto al relevamiento previo. El Top 10, en tanto, proyectó un crecimiento de 3,2%. El mercado laboral mostró un deterioro en las expectativas. La tasa de desocupación para el primer trimestre de 2026 fue estimada en 7,6% de la población económicamente activa, 0,3 puntos porcentuales por encima del REM anterior. Para el cuarto trimestre del año, los analistas proyectaron una tasa de 7,3%, lo que implicó una suba de 0,6 puntos porcentuales respecto de la encuesta previa. El Top 10 anticipó niveles similares en el inicio del año (7,6%), pero una mejora hacia el cierre, con una tasa de 7,1%. Las proyecciones para el sector externo mostraron una mejora respecto del relevamiento anterior. Para 2026, los analistas estimaron: El saldo positivo esperado aumentó en USD 1.581 millones frente al REM previo, impulsado por mayores exportaciones y menores importaciones. En el frente fiscal, el consenso del mercado se mantuvo sin cambios relevantes. Los analistas proyectaron un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $16 billones para 2026, apenas $80.000 millones menos que en el relevamiento anterior. El Top 10 estimó un resultado similar, de $16,1 billones. Un dato destacado fue que ningún participante del REM proyectó un superávit inferior a $9 billones para este año.