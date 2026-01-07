El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) se prepara para poner en marcha una nueva metodología para medir la inflación, la cual, entre su cambio más importante, ampliará la cantidad de productos a relevar.

Se trata de una modificación en la estructura de la muestra y en la ponderación de los bienes y servicios que se incluyen, ante la actualización de Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO).

Y si bien los cambios sobre el IPC ya están listos desde marzo del año pasado y se esperaba que la nueva canasta se conociera hacia finales de 2024, el Gobierno decidió demorar su aplicación por la previa electoral.

El nuevo dato de inflación será clave para la política cambiaria, ya que con el debut de las nuevas bandas sobre el dólar su valor pasará a depender de ese indicador.

Cambios en el INDEC: cómo funciona el nuevo criterio para medir la inflación

Este nuevo mecanismo implica una renovación de la ENGHO, que se utiliza para realizar la medición mensual de precios. En definitiva se buscará ajustarla a los patrones de consumo actuales, ya que aún se realiza con un esquema de 2004. A partir de febrero, se implementará el esquema utilizado en los datos de 2018.

La metodología tendrá una actualización de la canasta de consumo, con un mayor peso de los servicios, como tiene hoy el Índice de la Ciudad de Buenos Aires. Estos cambios cobran relevancia si observamos que en el último año los servicios en Ciudad quedaron por encima de la general nacional. La inflación porteña acumula un alza a noviembre de 28,3%, mientras que la nacional está en 27,9%.

Asimismo, el índice ampliará la cantidad de divisiones , que pasará de 12 a 13. También cambia el peso de las categorías dentro del indicador. Vivienda, por ejemplo, escalará de 12 a 15%.

La nueva metodología para medir la inflación se aplicará en febrero. Entre los cambios, se modificará el peso de las categorías dentro del indicador

La idea del nuevo IPC es adaptarse con los nuevos hábitos de consumo. Por eso, se incorporarán nuevos elementos como servicios digitales o suscripciones a plataformas, para reflejar de forma más “fehaciente” el consumo de los hogares.

Hasta ahora, el INDEC utiliza el índice de Laspeyres para medir la inflación. Este compara precios actuales con los del período base, manteniendo fijas las cantidades, y a su vez calcula un promedio ponderado de los precios de los productos incluidos en la canasta.

Esa canasta está integrada por 12 divisiones :

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Bebidas alcohólicas y tabaco.

Prendas de vestir y calzado.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Equipamiento y mantenimiento del hogar.

Salud.

Transporte.

Comunicación.

Recreación y cultura.

Educación.

Restaurantes y hoteles.

Bienes y servicios varios.

Cuánto cambiará el número de inflación

Como la nueva metodología le dará mayor relevancia a los precios de los servicios, en términos de resultados en 2026 la inflación podría ser unos puntos superior a lo que hubiera sido con la metodología actual, según estiman consultoras, aunque no se tratará de una variación significativa.

Ricardo Delgado, de Analytica, sostuvo que la medición impactará en las proyecciones del Gobierno para este año, que prevé un aumento del IPC de un 10,1% interanual.

Por su parte, el economista de Eco Go Lucio Garay Méndez consideró que la inflación será más elevada por el mayor peso de los servicios, en un 2026 donde los servicios tendrán mayores incrementos.

“A principio de año vas a tener la actualización de tarifas de luz y gas con la quita de subsidios. Y pareciera que va a continuar este plan de apertura al comercio internacional donde los bienes de afuera compiten con los locales y eso también va a implicar que los bienes que ahora van a tener menos peso suban menos, esos dos efectos se suman y hacen que la nueva metodología de más alto que si midieses en 2026 con la metodología vieja", planteó Garay Méndez.