En medio de la nueva etapa abierta tras la aprobación de la reforma laboral, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) comenzó a delinear una estrategia de fortalecimiento político y sindical con el objetivo de consolidarse como un actor con mayor presencia territorial y capacidad de confrontación frente al Gobierno. La meta es disputar la calle no solo a Javier Milei sino también a la propia CGT. La decisión se tomó durante un encuentro realizado en la sede de la UOM, donde las organizaciones que integran el espacio definieron los ejes que marcarán la próxima fase de organización del frente sindical. El FRESU apuesta a federalizarse, expandiendo su influencia territorial apalancándose sobre el descontento de las regionales de la CGT con una parte de la conducción central. El FreSU surgió al calor de las protestas contra la reforma laboral y como una plataforma alternativa frente a la estrategia de diálogo y negociación de la principal central obrera. En las semanas previas a dar la pelea en el Congreso, logró integrar a las dos CTA y a gremios combativos de la CGT, que reclamaban al triunvirato cegetistas un plan de acción más duro. Así el FreSU logró coordinar acciones de protesta que incluyeron movilizaciones masivas en distintas ciudades del país, como Córdoba y Rosario, además de varias concentraciones frente al Congreso en las jornadas de debate. Incluso empujó la declaración del primer paro nacional de 2026 pero no pudo replicarlo a la semana siguiente en la definición de la ley, cuando apenas algunos gremios como ATE adhirieron. Esa experiencia de unidad en la calle es ahora el punto de partida para intentar consolidar una estructura más estable que trascienda la coyuntura legislativa. El trasfondo -reconocen sus dirigentes en diálogo con El Cronista- es aprovechar el espacio que deja libre la CGT al apostar ahora por una estrategia judicial, en tren de continuidad con sus gestiones políticas. Con este objetivo de fondo, el FreSU aspira a posicionarse como una referencia sindical con mayor nivel de confrontación frente a la política económica del gobierno de Javier Milei. De ahí que uno de los ejes centrales definidos en la reunión fue avanzar en un proceso de federalización del espacio, con el objetivo de consolidar presencia territorial permanente y ampliar su capacidad de articulación en las provincias. La hoja de ruta consensuada en la casa de los metalúrgicos hoy por la tarde también contempla profundizar las acciones sindicales contra la reforma laboral recientemente aprobada, con foco en la defensa del derecho a huelga como herramienta central de presión en la negociación laboral. El reciente fallo a favor del SUTNA, en su pulseada con la empresa FATE que devino en la ocupación de la planta de neumáticos, fue celebrado como un revés doctrinario a la reforma laboral que pone bajo el paraguas de la esencialidad y la importancia trascendental a varias actividades, restringiendo su margen de huelga. Según plantearon los dirigentes que integran el espacio, la ofensiva sindical buscará sostener una agenda de conflicto permanente frente a lo que caracterizan como un modelo económico basado en el ajuste, la desindustrialización y el endeudamiento. Se apoyan en los números públicos que describen una caída de la actividad manufacturera y, en consecuencia, de la generación de empleo. Pero también quieren unificar su relato en torno a los propios relevamientos. En este sentido, el frente sindical avanza en la construcción de herramientas propias de medición económica, con la elaboración de indicadores alternativos de inflación, costo de la canasta básica y endeudamiento de los hogares, que prevén publicar de manera mensual. La iniciativa apunta a disputar el diagnóstico sobre la situación económica en un contexto de cuestionamientos a las cifras oficiales del INDEC. El viernes habrá una primera conferencia, para presentar este instrumento. Un día antes, se conocerá el número oficial de febrero, que el Gobierno aspira a bajar del 2,9% del primer mes del año. Otro de los puntos definidos fue reforzar la participación del espacio en los distintos conflictos sectoriales que se multiplican en el país en medio del ajuste fiscal. El FreSU confirmó su apoyo a reclamos vinculados con jubilaciones, universidades, el sistema de salud y situaciones de cierre de empresas. De la mano con esta postura, promete participar de las acciones que se libren en torno a los lugares de trabajo en riesgo de cierre. Por caso, algunos de sus dirigentes -Rodolfo Aguiar (ATE), Abel Furlán (UOM) y Daniel Yofra (Aceiteros)- prometen sumarse a las medidas de fuerza vinculadas a conflictos laborales en Tierra del Fuego el viernes próximo. Con estas definiciones, el FreSU busca consolidarse como un espacio sindical con mayor nivel de coordinación política y territorial, en un escenario de reconfiguración del mapa gremial en el que distintos sectores intentan disputar el liderazgo en la representación del conflicto social frente al Gobierno.