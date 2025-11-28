El Ministerio de Capital Humano confirmó un beneficio clave para millones de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Según la cartera de Sandra Pettovello, quienes presenten la Libreta AUH 2025 antes del plazo oficial podrán cobrar el acumulado anual retenido, un monto que en los casos de discapacidad supera los $ 600.000.

ANSES fijó además la fecha límite definitiva para subir el formulario y habilitar el pago, un trámite que se realiza de manera digital y que determina si el titular accede o no al extra anual.

¿Qué es la Libreta AUH y por qué permite cobrar hasta $ 600.000?

La Libreta AUH es el documento donde se certifican vacunación, controles de salud y escolaridad, tres requisitos obligatorios para acreditar el acompañamiento integral de cada niña, niño o adolescente.

Todos los meses, ANSES retiene el 20% de la asignación, y esa suma solo se libera cuando el titular presenta la Libreta dentro del período establecido. Si no se carga en tiempo y forma, el acumulado anual no se paga.

¿Cuál es la fecha límite para presentar la Libreta AUH 2025?

ANSES estableció como fecha tope el 31 de diciembre de 2025. Hasta ese día se puede completar la presentación digital. Pasado ese plazo, el organismo deja de liquidar el monto acumulado durante todo el año.

¿Cómo se presenta la Libreta AUH a través de Mi ANSES?

El trámite para presentar la libreta AUH es 100% online y se puede realizar de la siguiente manera:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a “Hijos”, luego a “Libreta AUH” y verificar los datos.

Descargar e imprimir los formularios de salud, vacunación y escolaridad.

Llevarlos a la escuela y al centro de salud para completar y firmar.

Sacar una foto clara del formulario completo (JPG de hasta 3 MB).

Subirlo a Mi ANSES y confirmar la presentación.

La carga queda finalizada cuando el titular recibe el correo de validación.

¿Cuánto se cobra por presentar la Libreta AUH en 2025?

Los montos retenidos que ANSES devuelve son:

AUH general: $ 188.069

Zona desfavorable: $ 244.491

AUH por discapacidad: $ 612.401

Discapacidad en zona desfavorable: $ 796.122

En los casos de discapacidad, el extra supera los $ 600.000.

¿Cuánto será la AUH desde diciembre con la actualización por IPC?

Según el Decreto 274/2024, las asignaciones suben todos los meses por inflación. Con el IPC de octubre (2,3%), quedan así:

AUH: $ 122.471,72

AUH con discapacidad: $ 398.775,21

De esos valores surge el 20% retenido que luego se liquida al presentar la Libreta.

¿Qué opciones tiene el titular si no puede hacer el trámite digital?

Además de la carga en Mi ANSES, la Libreta se puede presentar: