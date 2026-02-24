Impulsado por la baja de importaciones, el dato de intercambio comercial del primer mes de 2026 arrojó un saldo positivo de casi u$s 2000 millones lo que entusiasmó al Gobierno en plan de acumular reservas y frenar la tensión cambiaria; sin embargo, la letra chica del informe oficial enciende alertas. El superávit de u$s 1987 millones, trae alivio en término financiero, sin embargo, el desplome en las importaciones de bienes de capital y la dependencia de commodities del agro exponen las fragilidades del modelo económico. El dato de intercambio comercial argentino de enero de 2026 dejó un registro que, en la superficie, luce exultante. Con exportaciones por u$s 7057 millones (19,3%) e importaciones por u$s 5070 millones (-11,9%), el equipo económico que lidera Luis Caputo respiró. De hecho, en lo que va del año el BCRA ya acumuló u$s 2400 millones pero, en una mirada más profundo, analistas aseguran que la foto es buena pero la película presenta complejidades. En contraste, la industria metalúrgica opera con el 60% de sus máquinas apagadas y cada vez más sectores advierten por la “invasión” de productos importados y el desplazamiento de la fabricación nacional. Si bien el superávit es 12 veces mayor al del mismo mes del año anterior, la consultora LCG advirtió que es el resultado del cambio en la base de comparación y dos factores contractivos: el sobrestockeo previo (empresas que compraron de más ante la inestabilidad cambiaria pasada) y una actividad económica con crecimiento nulo desde abril. Por su parte, Abeceb destacó un dato disruptivo: las importaciones cayeron por primera vez en 13 meses y lo hicieron con una fuerza inesperada, incluso uSs 1000 millones por debajo a los que estimó el mercado (vía REM). Esa diferencia refleja una moderación de la actividad más profunda de lo proyectado. Al analizar los datos del INDEC, más de la mitad de la caída en el valor de las compras externas se concentró en suministros industriales elaborados (-25%). Horacio Pereira, especialista en comercio internacional desagregó los datos y marcó alertas. Es que la baja de importaciones se sintió en Bienes de Capital: 14%; Bienes Intermedios:18,8% y Piezas y accesorios: 36,5%. “Se está importando menos inversión y menos insumos para producir”, explicó Pereira. “Es un fenómeno recurrente en Argentina: los saldos más holgados coinciden con ciclos de contracción de la demanda interna”. Esto se ve reflejado en rubros sensibles como la tecnología: las piezas para computadoras y teléfonos cayeron un 58% anual, evidenciando que la oferta interna se está recuperando más por el stock existente que por un ciclo industrial pujante. Según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la actividad del sector registró en enero una caída interanual del 6,2%, consolidando un retroceso que sitúa a las fábricas en niveles de producción similares a los peores meses del confinamiento por la pandemia en 2020. Entre los sectores más golpeados sobresale Fundición que lideró las caídas con un desplome del 17,8%, seguida por Autopartes (-8,5%) y Carrocerías y Remolques (-6,8%). La provincia de Buenos Aires registró la mayor caída interanual (-8,4%), seguida por Córdoba (-6,1%) y Santa Fe (-3,2%). Del lado de las ventas, el crecimiento del 19,3% se explica casi totalmente por el volumen enviado (18,5%), ya que los precios internacionales apenas aportaron un 0,7%. La estructura exportadora muestra luces y sombras. Por un lado, los productos primarios volaron un 47,5% en volumen, traccionados por una cosecha récord de trigo que compensó la quietud de otros sectores. A la par, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) crecieron un 14,3% en cantidades, lo que Pereira califica como “la buena noticia” del informe. En cambio, a pesar de las promesas de Vaca Muerta, las exportaciones de energía cayeron 1% en volumen, confirmando que el sector todavía no es el motor estructural de divisas que la macroeconomía necesita. Un dato técnico que no señalan los analistas es que los términos del intercambio apenas mejoraron un 0,4%. Esto significa que Argentina no está disfrutando de un “viento de cola” por precios caros de lo que vende, sino que el ajuste es puramente de “cantidades contra cantidades”: menos compras de máquinas y más ventas de granos. Para Pereira, el desafío es transformar este superávit “defensivo” —asociado a la contracción y al ahorro forzoso— en uno “ofensivo”. Esto requeriría que el saldo positivo no dependa de que la industria se detenga, sino de que la productividad y la diversificación (energía, minería y conocimiento) tomen la posta. En definitiva, el superávit de enero es un alivio necesario para las reservas del Banco Central, pero pone en evidencia las debilidades del modelo económico con mayor incentivo a la importación en detrimento de la industria y el empleo.