Horas después de conocerse la inflación de enero, los bancarios firmaron este jueves un nuevo aumento paritario en línea con el índice de precios minoristas. La suba, del 2,9%, lleva el salario inicial del sector a $ 2.125.068,44. “Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, sobre los salarios de diciembre 2025″, señalaron desde el espacio sindical que encabeza Sergio Palazzo. Además, pensando en lo que sucederá en febrero, la parte gremial recordó que, según lo acordado oportunamente, se continuará con el mismo mecanismo (aumentos en línea con el IPC) y el alcance estipulado en los acuerdos salariales anteriores. De esta manera, la negociación paritaria se retomará en la segunda quincena de marzo. La suba del 2,9% impactará también en el Bono por el Día del Bancario, que quedó fijado ahora en $ 1.894.425,01 a corregir por futuras actualizaciones. “De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, expresaron desde el sindicato. En las próximas horas se publicarán todas las escalas salariales con la última recomposición pactada con la parte empresarial.