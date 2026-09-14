En un contexto de creciente tensión con la Argentina, Reino Unido confirmó esta semana la actualización de su capacidad militar en las Islas Malvinas. El gobierno británico anunció el reemplazo de cuatro aeronaves cazas Typhoon del Escuadrón 1435 por unidades de segunda fase equipadas con radares y armamento de última generación.

Esta decisión se produce en plena escalada diplomática tras las sanciones a petroleras y el proyecto de base naval en Tierra del Fuego impulsados por Javier Milei, a lo que se suman las recientes declaraciones de Donald Trump que sugirieron una revisión del respaldo histórico de Estados Unidos a Londres en el archipiélago.

El ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria británico, Luke Pollard, dio más precisiones de la medida. En respuesta a una consulta del parlamentario conservador Ben Obese-Jecty, el funcionario detalló que los cuatro aviones Typhoon de la Tranche 1 actualmente asignados en las Islas del Atlántico Sur serán reemplazados “por cuatro aviones de la Tranche 2 procedentes de la flota existente”.

Asimismo, precisó que la rotación se concretará entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2027. Por su parte, las aeronaves desplazadas regresarán al Reino Unido para ser “dadas de baja de registro ante la Autoridad de Aviación Militar” e iniciar el proceso de retiro de servicio.

Desde el portal UK Defence Journal, especializado en temas de defensa y seguridad internacional, señalaron que este recambio representará “una mejora de las capacidades” para el Reino Unido en el Atlántico Sur.

Un avión Typhoon despega de la base de RAF Coningsby con destino a Qatar (Foto: Shauna Martin RAF/UK MOD Crown/Handout vía Reuters).

Mejora en los aviones de guerra en Malvinas

Los modelos Tranche 1 representan los ejemplares iniciales del programa Typhoon, entregados a principios de los 2000 bajo un estándar que quedó al margen de las actualizaciones posteriores . Desde 2019 se encuentran en proceso de retiro paulatino, y sus fuselajes remanentes se destinaron fundamentalmente al entrenamiento y a la guardia permanente en las Malvinas.

En contraste, los Tranche 2 suman radares, aviónica y armamento superiores. Entre las sucesivas mejoras, se encuentran los paquetes de mejora Phase 3 Enhancement, que incorpora misiles avanzados como los Storm Shadow, Brimstone y Meteor. Esta sustitución significa un salto cualitativo real, a pesar de que las aeronaves provienen de la flota activa de la Real Fuerza Aérea y no de nuevas líneas de fabricación.

Desde el UK Defence Journal aclararon que la confirmación del recambio de aviones responde a una planificación interna, independiente de la tensión diplomática actual, aunque destacaron que representa una señal del compromiso militar permanente de Londres con el archipiélago.

Al respecto, la ministra de las Fuerzas Armadas británica, Louise Sandher-Jones, destacó que el Reino Unido mantiene una presencia militar “sólida” en el Atlántico Sur “para garantizar la protección de las islas Malvinas”.

“Estoy convencida de que nuestra presencia militar se encuentra en el nivel adecuado para la defensa de las islas, y mantenemos esta situación bajo constante revisión”, aseguró Sandher-Jones ante el Parlamento inglés.

Las medidas de Milei y la advertencia de Trump

La disputa geopolítica por Malvinas tomó un nuevo impulso a comienzos de septiembre, cuando el presidente Javier Milei realizó un discurso por cadena nacional para ratificar que las Islas Malvinas “son argentinas por historia y por derecho”.

En esa misma línea, el mandatario anunció un paquete de acciones de fuerte impacto: sanciones a las compañías petroleras que operen en el archipiélago sin autorización nacional, un incremento en los recursos del Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego, y el envío al Congreso de un proyecto de ley de soberanía nacional.

“En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo”, destacó Milei, después de que el presidente estadounidense Donald Trump se mostrara dispuesto a “revisar” la tradicional postura de su país de neutralidad en ese conflicto.

En los últimos días, el mismo Trump afirmó que un conflicto entre el Reino Unido y Argentina por las Islas Malvinas sería un “desastre potencial”, aunque se mostró confiado de que sería capaz de “resolverlo” en caso de solicitar su ayuda .

Durante su gira por Irlanda, fue consultado sobre la posibilidad de que este descontento desembocase en un nuevo conflicto bilateral, como el que ocurrió en 1982, y respondió: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”.