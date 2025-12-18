El principal productor de carbonato de litio de la Argentina, Exar, acaba de anunciar la presentación formal para solicitar los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), para su proyecto de ampliación en Cauchari-Olaroz por 45.000 toneladas por año, llevando su capacidad de producción total a 85.000 toneladas por año de carbonato de litio.

Tal como había adelantado El Cronista hace más de dos meses, la compañía contempla duplicar la producción con una inversión estimada que supera los u$s 1200 millones.

Exar es una empresa argentina conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), que produce carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz y lleva invertidos u$s 1000 millones en el país.

Su planta está en fase de inicio productivo -el 9 de junio de 2023 se dio inicio a la producción- y tiene el potencial para alcanzar una producción de 40.000 toneladas por año de carbonato de litio grado de batería.

En rigor, la compañía implementará tecnología DLE (Direct Lithium Extraction), que permitirá una extracción más eficiente del recurso, permitiendo una reducción aún mayor en el consumo de agua y energía.

En 2024, la compañía destinó el 91% de sus erogaciones dentro del país, y la mayoría en la provincia de Jujuy, lo que refuerza el impacto positivo de sus operaciones en la economía local y nacional.

Desde su entrada en producción en 2023, Exar creció rápidamente, produciendo 6000 toneladas en su primer año, y convirtiéndose en el principal productor de carbonato de litio de la Argentina en 2024, al superar las 25.000 toneladas producidas.

Para 2025, Exar tiene previsto alcanzar entre 30.000 y 35.000 toneladas, cercanos a la actual capacidad instalada de 40.000 toneladas.

Simón Pérez Alsina, presidente de Exar, dijo que “Este proyecto marca un paso crucial para Exar en términos de crecimiento y competitividad en el mercado global”. Detalló que hoy la compañía genera más de 2000 empleos, entre directos e indirectos y trabaja con más de 820 proveedores nacionales.

El CEO de Exar, Simón Pérez Alsina dijo que éste fue el primer año de producción constante: "estamos por debajo del costo de venta"

El ejecutivo había reflexionado en una nota exclusiva con El Cronista: “Con el RIGI nos equiparamos con Chile y otros países competidores. No estamos regalando nada, estamos igualando las condiciones del mundo”, agregó. También subrayó la importancia de la estabilidad fiscal y el acceso a divisas que trae en paralelo: “Ningún banco financia un proyecto de u$s millones si no puede recuperar el crédito. El RIGI da previsibilidad”.

Su visión del negocio es clara en ese sentido: “Preferimos márgenes más chicos, pero estabilidad. No se puede vivir con cepos, múltiples tipos de cambio e inflación del 20% mensual. La estabilidad es lo que da confianza al inversor”, aseguró.

