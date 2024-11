El Washington Post explica cómo ven a Milei cerca de Trump: "Es poco probable..."

Javier Milei nunca ocultó su simpatía por Donald Tramp, ni siquiera durante los primeros meses de su gestión, mientras tuvo que trabajar con la administración demócrata de Joe Biden. El argentino viajó a una de las primeras actividades públicas del electo presidente norteamericano y no pasó desapercibido en los círculos republicanos que lo ven como un modelo a seguir.

El influyente diario The Washington Post publicó un extenso artículo en el que sostiene que en "la derecha estadounidense hay un nuevo ícono" y destaca que Milei fue recibido en la fiesta de gala celebrada en el resort Mar-a-Lago "con el mismo entusiasmo efusivo con el que él mismo participó en el evento" .

El Post describe al presidente argentino como "u n showman colorido que llegó a la política después de construir su celebridad como comentarista de televisión bocazas y de cabello extraño " pero, por otro lado, " que fue el primer líder mundial en reunirse con Trump en persona después de las elecciones del 5 de noviembre ".

Milei es señalado como cercano al expresidente brasileño Jair Bolsonaro , ya que ambos tienen " una afinidad ideológica, basada en un desprecio compartido por el establishment político y cultural de sus países, percibido como de izquierda ".

Mientras que el expresidente brasileño sigue siendo "influyente en Brasil" a pesar de estar "enredado en procesos judiciales por supuestos atentados", y el "tremendamente popular presidente de El Salvador, Nayib Bukele" es el "dictador más genial del mundo", Milei es quien "ha actuado con rapidez y radicalidad, recortando el gasto público, eliminando varios ministerios gubernamentales y desregulando amplios sectores de la economía" .

"Su celo le ha ganado admiradores en el mundo de Trump, donde Musk y Vivek Ramaswamy, encargados de dirigir el llamado 'Departamento de Eficiencia Gubernamental' están ansiosos por seguir el ejemplo de Milei", se destaca en la nota firmada por Ishaan Tharoor.

Sin embargo, se señalan las "enormes diferencias" entre ambos países. Mientras que el ascenso de Milei siguió a "décadas de disfunción económica en Argentina, ciclos de hiperinflación y gobernanza esclerótica", Trump parece haber convencido "con éxito a un segmento de los votantes estadounidenses de que existen crisis similares en su propio país, aunque los datos y la evidencia indican lo contrario".

Tienen en común, en cambio "una profunda ira y queja contra un statu quo supuestamente izquierdista, y una visión radical para cambiar las formas". En ese proyecto, cuentan con el apoyo de un elenco de poderosas élites financieras, incluidos destacados aspirantes a oligarcas de Silicon Valley.

Musk, según le dijo Milei a un podcaster recientemente, es "un gran luchador por las ideas de la libertad. Está ayudando al mundo actual a despertar de una vez por todas y a tomar conciencia del virus socialista . Eso en sí mismo lo convierte en un héroe en la historia de la humanidad".

Si bien se reconoce que los métodos del libertario "han tenido un efecto" sobre la inflación", " más de la mitad de la población argentina se encuentra en una pobreza agobiante, y millones de personas se han visto afectadas por los recortes de Milei ".

The Washigton Post señala, por otra parte que "no está claro qué tipo de dividendo puede rendir la presidencia de Trump para Milei" y lanza un pronóstico funesto: "Es poco probable que haya un mayor compromiso económico de Estados Unidos" ya que "una amistad entre los presidentes argentino y estadounidense no es suficiente para cambiar las decisiones de inversión".