Reunión extraordinaria del PJ: sin Cristina, con invitados especiales y ausencias resonantes

El Consejo Nacional del Partido Justicialista fue convocado para esta tarde para una "reunión extraordinaria" en la que habrá invitados especiales y ausencias que pueden ser muy resonantes.

El cónclave que se celebrará desde las 16 en el edificio de la calle Matheu, es el primero que convocó el senador formoseño José Mayans, vicepresidente primero de ese cuerpo y, a la sazón quien ocupa el cargo que -por la sentencia recibida el marte- deja de ostentar Cristina Fernández de Kirchner.

Según confirmaron fuentes partidarias a este diario, la expresidenta "no va a estar" en el encuentro al que sí fueron invitados dirigentes que no forman parte de la nómina del consejo, entre ellos Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno, Alejandro "Topo" Rodríguez y representantes de la CGT.

Esas mismas fuentes señalaron que, entre los llamados de Mayans estuvo el de Axel Kicillof pero, por ahora, no hubo respuesta alguna desde La Plata. En cambio, cerca del Gobernador afirmaron que no hubo tal invitación.

Más allá de la conmoción política que se generó desde que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Fernández de Kirchner, hubo un efecto notorio y público en el universo peronista. Quedó evidenciada una multiplicación de los llamados a la concordia entre actores que hasta hace poco se mantenían enfrentados.

Cerca de Sergio Massa, en cambio, confirmaron a El Cronista que el excandidato presidencial participará y que su eje será el "de la unidad del peronismo que enfrente a Milei para reconstruir el país".

Sin embargo, la presentación de las listas en la Provincia de Buenos Aires -que deberá concretarse en 30 días- se convierte en un horizonte que todos siguen mirando de reojo.

De hecho, Axel Kicillof, en distintas apariciones públicas se mostró solidario con la expresidenta pero, acto seguido, agregó que "los tiempos también apremian y el plan de Milei sigue avanzando".

En amplios sectores del peronismo conviven ambas preocupaciones, la del destino de Cristina Kirchner y el de cómo se organizará el partido para enfrentar dos elecciones.

El PJ, mientras tanto, afirmó a través de un comunicado que la condena es "un cepo al voto popular" y que la decisión de la Corte "reviste un nivel inédito de gravedad institucional". "No perjudica a una dirigente ni a un partido político en particular. Es un hecho que daña profundamente la credibilidad de las instituciones argentinas y que debe despertar el repudio de todos los espacios políticos", señaló el partido.

Mayans, el convocante de la reunión del PJ

Ayer por la mañana, varios dirigentes coincidían en la dificultad que existe para pensar por estas horas en la estrategia electoral. Otros, con mayor exposición, retomaron el intercambio respecto de la interna a través de los medios.

Por ejemplo, Carlos Bianco, el hombre de mayor confianza del Gobernador bonaerense dijo que, tras la condena, el escenario "es distinto" al de una semana atrás, y que se debe poner en marcha una "mesa de diálogo y debate" que no sólo sea "para conformar una lista, sino para discutir política". Ese, al parecer, había sido el acuerdo alcanzado entre Cristina Kirchner y Kicillof durante la reunión que habían mantenido hace algunos días, cuando aún no se había ventilado la posible sentencia.

Por otra parte, quienes conocen al kicillofismo señalan una sutileza en sus voceros: desde hace algún tiempo no hablan de "lista de unidad", sino que prefieren afirmar que se trata de nóminas "conjuntas".

En el sector de los incondicionales a Cristina afirman que harán lo que ella les diga. La senadora de UP Anabel Fernández Sagasti apuntó, entre otras cosas, que la expresidenta "no va a estar fuera de la cancha, va a seguir conduciendo" y que "comenzó una nueva etapa para que la proscripción se dé vuelta". Hasta allí, las declaraciones estaban en línea con lo que se venía transmitiendo oficialmente. Sin embargo, la legisladora sorprendió al afirmar que nada de esto "hubiera sido muy distinto si Provincia no hubiera desdoblado".

"Estaríamos hablando de esto en octubre y al suceder eso (el desdoblamiento), Cristina quedó sola. Ahora se va a empezar a ver un movimiento bastante particular de la gente que no puede votar a su candidata. Hay gente que iba a tener a Cristina en la boleta y ahora no, hay que estar muy atenta a esa resistencia que se va a sentir", dijo. La insistencia de Sagasti sobre el error del desdoblamiento es un argumento que apareció en boca de todos los emisarios de La Cámpora -desde hace meses- para apuntar contra el Gobernador.

Bianco, al respecto, señaló que esa el desdoblamiento es una facultad del gobernador y aseguró que el proceso para los comicios de septiembre está en marcha: "No hay forma de no vincular la condena con la candidatura de CFK", añadió.

Consultado sobre el rumor de una abstención electoral que pobló las redes y que Fernández Sagasti insinuó, Bianco dijo que le parece "un error no ir a las elecciones" ya que "hay que asegurar el fortalecimiento del campo popular".

El peronismo tiene un antecedente claro en torno al abstencionismo. A mediados de los 60s, con el partido proscripto, los votantes del Justicialismo no participaron de los comicios que proclamaron a Arturo Illia como Presidente de la Nación.