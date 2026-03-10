La Cámara Nacional Electoral, con el voto de los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, confirmó el rechazo de la lista encabezada por Mario Zamora y dejó firme la proclamación de Luis Samyn Ducó al frente del Partido Justicialista de Tigre. El fallo revoca la decisión del juez de primera instancia, valida lo resuelto por la Junta Electoral del PJ bonaerense y mantiene la proclamación de lista única en Tigre, consolidando la conducción partidaria de la lista Unidad – Lealtad Peronista. En su dictamen previo, el fiscal electoral Ramiro González fue categórico al sostener que “no aparece en las constancias obrantes en autos elementos que permitan apartarse de la decisión adoptada por la Junta Electoral”, y recordó que la lista presentada por el espacio de Zamora “no cumplía con los requisitos para poder ser oficializada al momento del cierre del plazo”. La propia Cámara Nacional Electoral ratificó el criterio adoptado por la autoridad partidaria y sostuvo sobre la decisión de la Cámara que “Toda vez que el criterio seguido por el organismo electoral partidario (…) no se apartó de las disposiciones mencionadas (…) corresponde revocar la resolución apelada, lo que así se resuelve.” Además agregó sobre la irregularidad de la lista: “La junta electoral partidaria (…) consideró que la lista presentada había omitido al momento de la presentación la integración de 3 candidatos a congresales provinciales titulares, acompañando documentación que completaba la nómina con posterioridad al vencimiento del plazo para la presentación de listas.” Y también se refirió sobre el principio electoral aplicado: “En virtud del principio de preclusión, no es posible la reapertura de etapas y momentos procesales ya extinguidos, considerándose válidos los actos que no fueron impugnados en tiempo oportuno.” En la resolución, los jueces también recordaron que la carta orgánica es la ley fundamental del partido y que los procesos electorales deben respetar estrictamente los plazos y reglas establecidos, en resguardo de la seguridad jurídica y la certeza de los procesos electorales. De esta manera, la Justicia Electoral dejó firme la resolución partidaria que rechazó la oficialización de la lista de Zamora y confirmó la proclamación de Luis Samyn Ducó, quedando el PJ de Tigre bajo la conducción de la lista Unidad.