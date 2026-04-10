Una delegación del Partido Justicialista encabezada por el senador Eduardo “Wado” de Pedro, participará de la cumbre de partidos, movimientos democráticos y líderes globales convocada por el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez en Barcelona, el próximo 17 y 18 de abril. La cumbre contará con la participación de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Yamandú Orsi de Uruguay; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera; y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, entre otros dirigentes y líderes políticos. La delegación del Partido Justicialista que encabeza Wado de Pedro viajará para sumarse a ese espacio internacional en defensa de la paz y la democracia. “Wado planteará la crisis a la que el gobierno de Milei está arrastrando a la mayor parte de la población con la imposición de un modelo económico regresivo que, en palabras del senador, ‘ya fracasó’ y describirá la degradación institucional argentina”, señalaron desde su despacho. La cumbre busca establecer un espacio común desde el que se impulsen acciones coordinadas en defensa de la democracia, los derechos fundamentales y la cooperación internacional frente al avance de corrientes autoritarias. En ese marco, “la comitiva justicialista describirá la situación real de un modelo que bate récords en cierres de fábricas e industrias, en crecimiento del desempleo y endeudamiento familiar, y que se sostiene casi exclusivamente por un endeudamiento externo creciente que destruye la autonomía e independencia económica de la Argentina y la pone a merced de los vaivenes de la economía internacional”. El peronismo, afirmarán, portará también un diagnóstico crítico de las “prácticas y sesgos autoritarios” que atraviesan la vida institucional de la Argentina a partir de la llegada del presidente Javier Milei y de su fuerza política. Además harán foco sobre las prácticas de “lawfare, la persecución judicial, proscripción y restricciones impuestas a la principal dirigente opositora del país y presidenta del PJ, Cristina Kirchner”. La delegación también expresará su rechazo a la escalada belicista que impulsan Estados Unidos e Israel y un fuerte mensaje a favor de la resolución pacífica de conflictos y la no injerencia internacional. La agenda prevé dos jornadas de trabajo. El 17 de abril se desarrollarán seminarios, paneles y talleres impulsados por organizaciones asociadas, con ejes vinculados a la defensa de la democracia, la gobernanza económica, la transición digital, la acción climática, las migraciones y las estrategias de comunicación. El 18 de abril tendrá lugar un acto público con intervenciones de líderes globales, orientado a sintetizar los debates y proyectar una agenda común. El encuentro contará con más de 60 ponentes, más de 25 sesiones y representación de alrededor de 40 países. De Pedro estará acompañado por los diputados nacionales Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Roxana Monzón y Lorena Pokoik, la economista Delfina Rossi, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza, el intendente de Merlo y secretario de Relaciones Internacionales del PJ, Gustavo Menéndez, la secretaria de Integración Regional del PJ, Soledad Magno, y la diputada provincial y Secretaria nacional de la Juventud Peronista, Valentina Morán.