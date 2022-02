Retenciones: cuánto aportará el campo para cumplir el acuerdo con el FMI

Mientras el Gobierno intenta en paralelo frenar la pérdida de reservas del Banco Central y bajar en medio punto el déficit fiscal para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el campo aportará al fisco u$s 8400 millones por derechos de exportación en la campaña 2021/2022 .

Gracias a los buenos precios internacionales son solamente 100 millones de dólares menos que en 2021, pese a que la sequía provocó un recorte en las proyecciones de producción de granos, específicamente en el sur de Brasil y la región núcleo de Argentina.

Excepto el año pasado, desde 2011 el campo no aportaba 8.000 millones de dólares

Según los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el valor de la cosecha 2021/2022 será de u$s 37.500 millones , de los cuales el Estado recibirá en total un ingreso de u$s 8.400 millones. Parte de este monto ya fue recaudado porque por el sistema de pago anticipado de retenciones, los exportadores deben pagarlas cinco días después de anotar la Declaración Jurada de Venta al Exterior. Por ejemplo, en el caso del maíz ya se anotaron 22,5 millones de toneladas, cuando el saldo exportable es de 33,5 millones.



La recaudación corresponde exactamente a u$s 6.500 millones al complejo de soja, u$s 900 millones al de maíz, u$s 550 millones al de trigo, u$s 70 millones al de girasol y u$s 40 millones a las exportaciones de cebada.

"La recaudación del Estado caerá poco de un año al otro porque se compensan varias bajas. Las menores exportaciones de maíz se compensan con mayores exportaciones de trigo, al tener la misma alícuota. Y, por parte de la soja, si bien se proyectan menos exportaciones de aceite y poroto, los mayores precios estimados de harina y pellets compensan esta caída y se netean estos saldos", explicó Tomás Rodríguez Zurro, economista de la BCR, a El Cronista.

El contrato de marzo de la soja bajó cinco dólares el martes y cerró en u$s 576 por tonelada, después de nueves jornadas con racha alcista. Así, se ubica en los mismos valores que el 8 de junio del año pasado, aunque este miércoles será un día clave. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informará sus nuevas estimaciones de producción y si son más bajas de las que prevé el mercado, el precio podría volver a dispararse.

Para David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), si los precios de las commodities se mantienen en el nivel actual o con leves aumentos, el ingreso total del Estado en 2022 puede llegar a los u$s 10.000 millones. El especialista calcula que en este escenario por exportaciones ingresarían u$s 55.000 millones.