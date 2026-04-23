La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 23 de abril de 2026 en México es de 17.38 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.26% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.39 pesos y un mínimo de 17.33 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.42%, mientras que en el último año su variación ha sido de -9.58%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en varios momentos, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de estas fluctuaciones, se mantuvo estable en ciertos períodos, lo que sugiere una cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia parece indicar un interés creciente en la moneda. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.59%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.74%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un aumento en comparación con los últimos tres días. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. A pesar de la tendencia positiva, es importante considerar factores económicos que podrían influir en su estabilidad a largo plazo. La situación actual podría ser un indicativo de cambios futuros en la cotización del Dólar. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.