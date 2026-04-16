La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajarán este jueves a la provincia Neuquén para recorrer las operaciones de YPF en Loma Campana, el principal desarrollo de la empresa en Vaca Muerta. La actividad se enmarca en una serie de muestras de apoyo al funcionario, que se encuentra en un momento delicado de gestión por el avance de la Justicia. La visita incluye una recorrida por un equipo de perforación activo y, dependiendo de las condiciones climáticas y operativas, un eventual recorrido por un set de fractura hidráulica, según precisaron fuentes del sector a El Cronista. Es la segunda aparición pública conjunta de ambos en menos de una semana, luego del recorrido del lunes por el laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 del Instituto Malbrán. El desplazamiento a la cuenca neuquina no tiene agenda con el gobernador Rolando Figueroa, según confirmaron fuentes de su entorno, pero estará presente Zulma Reyna, presidenta de la legislatura y a cargo de la vice-gobernación. También se espera que sean recibidos por referentes de La Libertad Avanza locales, como Nadia Márquez y Pablo Cervi, senadores de Neuquén. La actividad se enmarca exclusivamente en la operatoria de YPF, con la presencia del titular de la compañía, Horacio Marín. Ambos funcionarios partirán hacia allá a la mañana y se estima que la llegada se producirá sobre el mediodía en el aeropuerto Presidente Perón de la capital neuquina, para trasladarse luego a Vaca Muerta y cerrar la agenda sobre la media tarde. Loma Campana es el yacimiento no convencional más productivo de YPF en la cuenca neuquina y uno de los desarrollos de shale más grandes fuera de Norteamérica. La empresa acaba de registrar allí la rama lateral más larga del proyecto no convencional del país, con 5.114 metros en el pozo LLL-1861(h). Es también el área donde se ancla buena parte del relato oficial sobre el potencial energético argentino: Vaca Muerta concentra la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, y el Gobierno proyecta exportaciones por US$18 mil millones anuales en 2026. La recorrida operativa —equipo de perforación y eventual set de fractura— apunta a instalar imágenes de gestión concreta en un sector que el Gobierno exhibe como uno de sus activos más sólidos frente a los inversores, en particular en el contexto del acuerdo comercial con Estados Unidos firmado en febrero. Mientras el Gobierno diseña la agenda de apariciones públicas, Comodoro Py no da tregua. A casi un mes del estallido de la polémica por los viajes y la adquisición de propiedades, que derivó en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en el Poder Ejecutivo se suceden gestos constantes para blindar al funcionario. Este lunes declararon ante el fiscal federal Gerardo Pollicita dos de las cuatro prestamistas del jefe de Gabinete: Graciela Molina y Victoria Cancio, madre e hija, que le prestaron u$s 100.000 en efectivo con garantía hipotecaria sobre su departamento de Parque Chacabuco. Ambas permanecieron casi tres horas en la fiscalía y aportaron testimonio, chats y documentación. Adorni había pagado 30.000 dólares de capital, por lo que la deuda remanente es de 70.000 dólares, con vencimiento en noviembre de 2026. El miércoles le tocó el turno a las otras dos testigos clave: las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, que le vendieron el departamento de Caballito con una hipoteca de u$s 200.000 dólares, con pago al año y sin intereses. Viegas aseguró no haber conocido personalmente a Adorni hasta el día de la escritura, y señaló que la operación fue manejada íntegramente por sus familiares. Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas e identificado como el articulador de la venta, tiene fecha de declaración fijada para la semana que viene. En este contexto, el jefe de Gabinete cerrará el viernes con una reunión de Mesa Política en Casa Rosada que se desarrollará a partir de las 12, al tiempo que el presidente Javier Milei y su hermana viajan a Israel. Del encuentro participarán el asesor presidencial Santiago Caputo, los ministros Luis Caputo y Diego Santilli, la jefa del bloque de LLA en el Senado Patricia Bullrich, el titular de Diputados Martín Menem, el armador nacional Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Su encuentro se da luego de una semana de exposiciones por el AmCham Summit 2026, en donde Santilli se pronunció públicamente por primera vez y ratificó el rol de Adorni: contó que el Presidente les pidió que el escándalo no interceda en la dinámica de gestión y valoró que el funcionario se ponga a disposición de la Justicia. Por su parte, Bullrich volvió a ser consultada al respecto por la prensa ese día y, en un tono saturado, bloqueó el tema: “Es un tema que lo está llevando la Justicia, no es un tema de discusión porque es un tema que lo lleva la justicia y punto, basta, no quiero explicar nada”. Como antesala, había dicho en la Bolsa de Comercio de Córdoba que “quizás no tiene el cuero tan duro” como ella. La agenda de la Mesa apunta a terminar de ordenar los tiempos legislativos de la semana siguiente: el dictamen de la Ley Hojarasca el martes 21, la posible sesión en Diputados el miércoles 22, la votación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes antes del 30 de abril y el envío del proyecto de reforma política al Congreso. Todo eso, con el informe de gestión de Adorni ante la Cámara de Diputados el 29, el cual será determinante ante el silencio que aguarda el funcionario desde aquella polémica conferencia de prensa en la Casa Rosada. Desde el oficialismo avecinan que para ese momento preparan archivos contra la oposición, y las explicaciones sobre sus causas quedarán para la declaración jurada de mayo y los requerimientos judiciales.