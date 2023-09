Reintegro de IVA y cambios en Ganancias: el bache que le suman al Presupuesto 2024

La devolución de IVA en productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) supondría una pérdida de ingresos equivalente a 1,01% del PBI en 2024, en caso de sancionarse el proyecto de ley que envió el Ejecutivo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). De acuerdo con los datos de OPC, entre "Compre sin IVA" y la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, el Estado perdería recursos por 1,84% del PBI, una cifra que duplica el 0,9% de déficit primario estipulado en el proyecto de Presupuesto 2024.

El Gobierno envió el proyecto de Presupuesto el 15 de septiembre, sin contemplar el impacto en la recaudación de las modificaciones de IVA y de Ganancias. Ese texto suponía un déficit primario de 0,9% del PBI, en línea con el programa acordado con el FMI. El Ejecutivo sugirió al Congreso revisar distintos beneficios fiscales para sumar ingresos y, además, anticipó que enviará un proyecto de ley de "renta mínima" para que las grandes empresas paguen una tasa piso de 15% de impuesto a las Ganancias.

La OPC tomó el proyecto de ley, que, en líneas generales, establece como permanente la devolución de IVA que dispuso la resolución 5418 de la AFIP desde este mes. El reintegro sería del 21% sobre compras de la canasta alimentaria (y no sobre todo el ticket, como en la actualidad y hasta que la AFIP determine la forma de discriminar por producto y no por comercio). La devolución no podrá superar el 21% del costo de una canasta para una familia tipo, valor que se actualizaría cada mes.

Impacto XL

El beneficio alcanzaría a unas 21,2 millones de personas, según la OPC. Es una estimación levemente superior a la que hizo el Gobierno, que habla de 19 millones. Hasta la resolución que amplió el reintegro de IVA, esta política alcanzaba a jubilados, pensionados, titulares de planes sociales y de AUH, que sumaban unas 9,3 millones de personas.

Esas 9,3 millones de personas tenían a disposición reintegros por el equivalente a 0,28 puntos del PBI, según la OPC. La política estuvo siempre lejos de aplicarse al 100 por ciento. Pero su ampliación a 21,2 millones de beneficiarios supondría un costo fiscal máximo de 1,29% del PBI, es decir, 1,01 puntos más.

El reintegro de IVA ya está disponible en supermercados y comercios de venta de alimentos.

La ampliación del programa a trabajadores formales y su mayor difusión surtió efecto rápido. Según el Ministerio de Economía, en poco más de una semana recibieron reintegros 10,8 millones de personas, por $ 17.331 millones.

Si bien el Gobierno Nacional dijo que el Tesoro compensaría a las provincias por la pérdida de recaudación, ni en la resolución vigente ni en el proyecto de ley se fijan mecanismos para hacerlo, por lo que el esfuerzo sería compartido.

Según OPC, las provincias resignarían ingresos coparticipables por 0,52% del PBI, mientras que el Tesoro cedería otro 0,32% del Producto. La AFIP, el Poder Judicial y otros entes nacionales se repartirían el resto del esfuerzo presupuestario.

El reparto del costo fiscal del "Compre sin IVA", según la OPC.

En el caso de los cambios en Ganancias que ya tienen media sanción y el Senado aprobaría, las provincias perderían ingresos por 0,48% del PBI en 2024, mientras que el Tesoro resignaría 0,3%.

Apuesta a la formalización

La OPC estimó el impacto del proyecto de ley sin considerar cambios en los parámetros de consumo (esto es, que un salario promedio destine más porción de su ingresos a bienes de la canasta básica, por ejemplo) ni tampoco un posible efecto "blanqueo". "No se tienen en cuenta posibles efectos recaudatorios de una eventual mayor bancarización", ni impactos de segunda ronda en el impuesto al Cheque, en Ganancias o en el propio IVA por la formalización de operaciones, indica el reporte.

Los analistas dudan sobre el impacto positivo en la recaudación que puede tener el mayor uso de la tarjeta de débito. Para algunos, no sería relevante. Pero el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) difiere. El Iaraf calculó lo que cederían las provincias hasta fin de año por Ganancias e IVA y lo que ganarían por una mayor recaudación, tanto nacional como subnacional. "Si la formalización del consumo aumentara un 10%, las provincias tendrían un efecto neto positivo por 0,08% del PIB" hasta fin de año, proyectó el centro que dirige Nadin Argañaraz.

"Al aumentar el ingreso disponible de las personas, va a generar un aumento de consumo, que a su vez va a impactar positivamente en la recaudación", sostuvo Iaraf. Eso "va a aumentar el grado de formalización de las ventas previas a la recepción del reintegro", añadió. "Al aumentar el consumo formal, aumenta la recaudación de IVA y de Ganancias, pero también de ingresos brutos provincial y de la tasa municipal sobre las ventas", concluyó.