El Gobierno nacional activó el nuevo calendario de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, dos programas que siguen siendo fundamentales para miles de familias en condición de vulnerabilidad. Más de 700.000 hogares están a la expectativa de este nuevo desembolso. Para este ciclo, las autoridades introdujeron un cambio importante en la logística de entrega, lo que obliga a los beneficiarios a revisar con atención los canales oficiales antes de acudir a retirar el dinero. El Departamento de Prosperidad Social también reforzó las alertas frente a posibles fraudes, recordando que el cobro debe hacerse de manera directa por el titular y sin intermediarios. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó que el segundo ciclo de transferencias comenzará a entregarse desde el 30 de abril, marcando una nueva fase del programa durante el primer semestre del año. Según el funcionario, los pagos priorizan a hogares en pobreza extrema, especialmente aquellos con niños pequeños o personas con discapacidad que requieren atención permanente. Rodríguez Amaya aseguró que “nuestro compromiso es fortalecer la protección social, apoyar el cuidado en las familias y contribuir a que miles de hogares en situación de pobreza puedan mejorar sus condiciones de vida”. Uno de los ajustes más relevantes en este ciclo es la modificación del operador encargado de distribuir los recursos, lo que cambia los puntos de retiro habituales. Las autoridades habilitaron mecanismos digitales para que los ciudadanos verifiquen si están incluidos en el programa y conozcan los detalles del giro. El monto estimado del subsidio puede alcanzar los $500.000, aunque depende de la clasificación del hogar. Además, los pagos seguirían un esquema bimestral con hasta seis ciclos en el año, sujeto a ajustes presupuestales.