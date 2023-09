El Gobierno cuida los yuanes: cuánto queda disponible del swap y el segundo tramo

Mientras Alberto Fernández viaja a China, el Gobierno dosificó el uso de yuanes de libre disponibilidad desde fines de julio y quedarían menos de u$s 1200 millones de ese "poder de fuego", según las estimaciones privadas más auspiciosas. De acuerdo con fuentes oficiales, el segundo tramo por el equivalente a u$s 5000 millones todavía no se activó y depende de una decisión política del país asiático, que podría verse condicionada por el resultado de las elecciones de octubre.

El último dato concreto, casi oficial, sobre el uso de moneda china es el que publicó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el staff report. Hasta el 15 de agosto, quedaban u$s 1200 millones disponibles del primer tramo de u$s 5000 millones. "Hasta mediados de agosto, aproximadamente u$s 3800 millones del primer tramo se habían usado para ayudar a financiar importaciones (u$s 1800 millones), y también para hacer frente a obligaciones con acreedores (u$s 900.000) y una porción de los repagos al Fondo (u$s 1000 millones)", indicó el reporte.

Compensación, ajuste fiscal y alivios: el juego para no dinamitar la meta con el FMI

Intervención en dólar MEP aleja al BCRA de la meta de reservas con el FMI

El Fondo también blanqueó que el Gobierno no usó el segundo tramo del swap para pagarle al organismo, sino que apeló a un préstamo puente con el Banco del Pueblo. "El BDP ha provisto de un préstamo puente por u$s 1700 millones para pagar los desembolsos al Fondo de fin de julio", indicó el staff. "La activación de un segundo tramo (del swap de libre disponibilidad) por un monto equivalente al del primer tramo sigue en discusión", agregó.

Según el Banco Central, el segundo tramo se activó transitoriamente para pagarle al Fondo, pero luego los fondos se devolvieron para no pagar intereses. "El BCRA lo activará cuando termine de consumir el primer tramo", indicaron.

El Banco Central dosificó al extremo los pagos en moneda china. El argumento oficial es que, con el dólar soja aportando divisas, no tiene sentido pagar una tasa de interés para disponer de yuanes.

La cuenta de los yuanes

Las estimaciones privadas sobre el uso posterior de moneda china varían. Para Eco Go, la disponibilidad actual no estaría muy lejos de los u$s 1200 millones de hace un mes y medio. Portfolio Personal Inversiones estimó, el fin de semana, que quedarían algo menos de u$s 540 millones, ya que las operaciones cambiaras continuaron, a un ritmo mucho menor, pero no se frenaron, y el único oferente de estas divisas es el Banco Central.

El BCRA dosificó al máximo la venta de yuanes.

Fuentes del sector privado que operan regularmente con yuanes confirmaron que la operatoria sigue, pero a ritmo muy lento. Las aprobaciones, dijo una de las fuentes consultadas, son mínimas, por el equivalente a entre 10 y 30% de las necesidades, y las reprogramaciones de pagos que ya tenían fecha cierta son la constante, con estiramientos a 30, 60 o 90 días. Otra fuente indicó que el Gobierno sigue apelando a los mecanismos que usó en los momentos más críticos, previos a, desembolso del Fondo: aprobaciones mínimas y caídas de sistema.

Dudas sobre el segundo tramo

Según fuentes con conocimiento de la situación, luego del viaje a China del ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente del BCRA, Miguel Pesce, en mayo, la activación técnica del segundo tramo del swap quedó pendiente para cuando se agote el primer lote de u$s 5000 millones.

Pero, para eso, haría falta una decisión política de las autoridades chinas. Hay quienes especulan con que el resultado electoral es clave: ¿prestarán más dinero si gana un candidato que promete romper relaciones con el 'país comunista'?

El Banco Central no niega que la coyuntura política puede cambiar después de octubre, pero remarca que la activación del segundo tramo solo depende de una instancia administrativa y que el dinero estaría disponible si la autoridad monetaria lo solicita.

El combo de devaluación y Dólar Soja 4 permitieron al Banco Central comprar unos u$s 2700 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) desde fines de julio, según Eco Go. Pero esas adquisiciones no redundaron en una recomposición de las reservas. Según Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, la autoridad monetaria usó unos u$s 1500 millones para contener los precios de las divisas paralelas y abasteció con liquidez a los bancos por u$s 900 millones.

Otros consultores coinciden en que, a pesar del récord de ruedas cambiarias seguidas en las que el BCRA terminó con saldo comprador, prácticamente no hubo acumulación de reservas.



El BCRA sigue sin acumular reservas, a pesar del Dólar Soja, según PPI.d

Según Portfolio Personal, las reservas netas eran negativas en u$s 4922 millones hasta el viernes, con una baja de casi u$s 500 millones desde comienzos de mes. "La autoridad monetaria sigue interviniendo para mantener el MEP en torno a $ 680, con unos u$s 30 millones diarios", indicó la sociedad de Bolsa. La firma advirtió que, la semana pasada, se rompió la tendencia de compras netas: adquirir dólares en el MULC y vender una parte en el mercado paralelo.

"Nuestra estimación de 'poder de fuego' para intervenir sin dejar desprotegidos los encajes de los depósitos en dólares y asumiendo la deuda performing con el FMI hasta fin de mandato asciende a apenas US$949 millones", concluyó Portfolio Personal.