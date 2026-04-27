El Departamento para la Prosperidad Social confirmó el inicio del segundo ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, que arrancará el próximo 30 de abril, en una nueva fase que busca ampliar la cobertura y mejorar la entrega de recursos a los hogares más vulnerables del país. La entidad también dejó claro el calendario hasta julio, marcando una hoja de ruta clave para millones de beneficiarios. Este nuevo ciclo llega con cambios en la operación y mantiene transferencias de hasta $500.000 para familias priorizadas, en medio de una estrategia que apunta a mayor eficiencia, bancarización y control en la entrega de subsidios. El segundo ciclo de pagos comenzará el 30 de abril de 2026, según confirmó el DPS. Esta etapa da continuidad a las transferencias iniciadas en febrero y se enfoca en hogares en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad. El cronograma oficial del primer semestre quedó así: Desde la entidad, dirigida por Mauricio Rodríguez Amaya, advirtieron que las fechas podrían ajustarse dependiendo de factores administrativos o presupuestales. Para este año, el programa mantiene transferencias de hasta $500.000 por hogar, dirigidas principalmente a: Este monto hace parte de un esquema de atención reforzada que prioriza a los sectores con mayores necesidades, buscando reducir brechas sociales y mejorar condiciones básicas de vida. El DPS habilitó una consulta en línea para verificar si un hogar está incluido en el programa. El proceso es sencillo y se realiza con el número de cédula. Pasos para consultar: El sistema indicará si el hogar es beneficiario, la fecha estimada de pago y el operador asignado. Los pagos por giro se podrán verificar a través de los canales informativos de SuRed, operador que ahora participa en la dispersión de recursos. Esta modalidad es clave para: En sus canales oficiales se publican fechas, puntos de pago y recomendaciones para retirar el dinero sin contratiempos. Una de las principales novedades de este año fue la entrada de la unión temporal entre SuperGIROS y SuRed, que asumió la entrega de los subsidios en todo el país. Este nuevo modelo permite: El objetivo es reducir filas, mejorar la transparencia y facilitar el acceso a los recursos, especialmente en regiones apartadas.