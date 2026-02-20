El oficialismo consiguió este viernes dictamen favorable para la reforma laboral en el plenario de comisiones y buscará transformarla en ley el próximo viernes cuando se la debata en el recinto. La Libertad Avanza se mantuvo fiel a la estrategia y logró en un breve encuentro las voluntades necesarias para discutir el proyecto antes del final de las extraordinarias. Para ello, convocó a una reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para acompañar los cambios introducidos por Diputados. Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la eliminación del artículo 44, referido a las licencias por enfermedad, punto que generó fuertes rispideces durante el debate en la cámara baja. Sin embargo, la celeridad del oficialismo desató una ola de críticas desde la oposición. El diputado Germán Martínez fue uno de los primeros en alzar la voz durante el jueves. “La Cámara de Diputados aún no sesionó y la Dirección de Comisiones del Senado ya convocó para dictaminar un expediente que no tiene. Esto es antirreglamentario e ilegal”, advirtió. En la misma línea, el bloque Unión por la Patria difundió un comunicado con una dura acusación contra el Gobierno. “El oficialismo manipula y vulnera todas las normas del sistema democrático en el proceso de sanción de la mal llamada ley de modernización laboral”, sostuvo el espacio, que agregó que la iniciativa avanza “a las apuradas y sin argumentos”. Hoy, en el plenario de comisiones, fue Alicia Kirchner quien levantó la voz al referirse al trámite parlamentario. “Sentí un atropello tremendo. Creo que esto daña la Constitución y la justicia social”, declaró. La legisladora fue más lejos en su diagnóstico político y ofreció su propia síntesis del proyecto: “El zócalo que le pondría a este manifiesto libertario y a los que cooperan es: ‘El Estado es el enemigo y el pueblo trabajador no se tiene que dar cuenta’”. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, también cuestionó la dinámica legislativa impuesta por el Ejecutivo. “Con este Gobierno el Congreso volvió a ser una escribanía. Sin deliberación no hay representación”, sentenció el legislador. A pesar de las críticas, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar. La UCR anticipó que acompañará los cambios que lleguen desde Diputados. La bancada liderada por el correntino Eduardo Vischi se inclina por respaldar el texto modificado. El senador Eduardo Kroneberger explicó la posición del radicalismo con claridad. “Es una reforma que inició su debate el año pasado. Tuvo dictamen en comisiones y el radicalismo trabajó mucho para introducir modificaciones que permitieron su aprobación en el Senado”, señaló. En declaraciones al canal TN, agregó:. “Sabemos que en Diputados se harán más cambios y creemos que van a mejorar la ley. Esperaremos el dictamen modificado y tendrá aprobación en el Senado”. Sobre la eliminación del artículo vinculado a las licencias por enfermedad, Kroneberger fue explícito. “Hay modificaciones que el radicalismo no logró imponer en el Senado. Son cambios que estaríamos dispuestos a acompañar”, afirmó. El bloque Primero los Salteños, que integra la senadora Flavia Royón, también anticipó su respaldo. “No solo por lo referido a las licencias por enfermedad. También voté contra el FAL”, indicó, en referencia al Fondo de Asistencia Laboral previsto para el pago de indemnizaciones con fondos de la ANSES. En el oficialismo reconocen internamente que “no fue feliz la redacción del artículo cuestionado”. Aun así, advierten que su eliminación implica “un retroceso en la Modernización Laboral”, dejando en evidencia la tensión entre la necesidad de sumar votos y preservar el espíritu original de la iniciativa. La definición quedará para el viernes.