Ajuste y cambios en la logística. Bajo estas directivas ordenadas recientemente por Javier Milei, el Gobierno se dispone a canalizar la venta del avión presidencial Tango 04 y, al mismo tiempo ,entregar todo el control de la flota de la Casa Rosada a la Fuerza Aérea. Forman parte de la idea de recortar los gastos operativos de la administración nacional.

La decisión ya está tomada al más alto nivel. Según confiaron a El Cronista fuentes calificadas del Gobierno, el presidente Milei tomó la determinación de avanzar con la venta del Boeing 737-500 (ARG-02), antes conocido como Tango 04 para ahorrar gastos.

Se analiza detenidamente también qué hacer con el resto de la flota presidencial. Esto es: el Tango 01 y el Learjet 60 (ARG-03). Por el momento, la decisión final sólo es vender el Tango 04.

El Tango 01 que adquirió Alberto Fernández pasa la órbita de manejo de la Fuerza Aérea

Además, el Presidente junto con su hermana Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Defensa, Luis Petri y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el brigadier general Xavier Isaac evaluaron la decisión de traspasar el manejo y logística de toda la flota presidencial de la órbita de la Casa Militar, como históricamente ocurrió, a la Fuerza Aérea.

La decisión de vender el Tango 04 ya se venía barajando. Forma parte del plan de ahorros que se fijó el Gobierno. Según estiman en la Casa Rosada, el costo aproximado de esta aeronave no sería superior a los cinco millones de dólares. Pero el problema es que tiene un costo de mantenimiento sin siquiera usarlo de unos u$s 1.700.000 anuales además de las inspecciones de u$s 500.000 cada una.

Costos y logística

En el caso de que se venda del Tango 04 al Presidente le quedará el Learjet 60 (ARG-03) que está a cargo de la Secretaría General a cargo de Karina Milei pero que pasará a la órbita de Fuerza Aérea. Y también tendrá a disposición el Boeing 757-256 (ARG-01), adquirido durante la gestión de Alberto Fernández por 25 millones de dólares. Por esta aeronave que Milei todavía no usó se deberá hacer un chequeo técnico en Estados Unidos y requiere de muchos gastos de mantenimiento.

Por otra parte, el Presidente cuenta con tres helicópteros que están en Olivos o la Casa Rosada pero que tampoco Milei utiliza. A diferencia de Alberto Fernández que todos los días se trasladaba en estos helicópteros de la quinta presidencial a la Casa Rosada, Milei no usa nada de ello. Se traslada en auto y evita el uso de esa flota que igualmente requiere un gasto de mantenimiento y horas de vuelo necesarias.

La decisión de traspasar de la Casa Militar a la Fuerza Aérea la logística y control de toda la flota presidencial generó cierta tensión interna en el Gobierno. Había un sector que se oponía ya que creen que darle a una sola fuerza de las Fuerzas Armadas todo ese control es "excesivo".

No obstante, primó la idea de que sea la Fuerza Aérea la que finalmente se quede a cargo de toda esa logística y así el brigadier Isaac cobra mayor poder en el esquema militar.