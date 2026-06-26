Ravier puso fecha y hora para su primera conferencia: mensaje al periodismo y su rol en la interna

El economista y flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, hará este viernes a las 11 su debut formal como vocero presidencial en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, en un acto que el Gobierno definió como una presentación institucional y no como una conferencia de prensa.

El encuentro será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la Vocería Presidencial, pero no contempla espacio para preguntas de política ni de gestión por parte de los periodistas acreditados, que de todos modos podrán estar presentes en el acto.

La primera instancia con interacción directa con la prensa quedó reservada para el martes 30 de junio, también a las 11, cuando Ravier dará su primera conferencia formal y responderá consultas de los periodistas acreditados, tal como contó El Cronista.

“Estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige”, anunció el propio vocero a través de su cuenta de X, al confirmar ambas fechas.

La llegada de Ravier al primer plano de la comunicación oficial marca un contraste deliberado con la gestión de su antecesor, Manuel Adorni, ahora exclusivamente al frente de la Jefatura de Gabinete.

X (@AdrianRavier)

Mientras Adorni construyó su perfil público a partir de un vínculo confrontativo con la prensa acreditada, en el entorno del nuevo vocero remarcan que la intención es destrabar la relación con la Sala de Periodistas , que no participa de una conferencia formal desde el 8 de mayo.

El contexto de su arribo, por caso, es el pleno conflicto con los acreditados, luego de que se haya cerrado la Sala por primera vez en la historia y mientras que permanecen una serie de restricciones ambulatorias que restringen el trabajo periodístico en Balcarce 50. El reclamo, por caso, se espera que se le exponga al portavoz este viernes en ese primer intercambio.

El propio Milei ya había presentado a Ravier ante el ecosistema libertario durante la presentación de la Fundación Faro, el martes pasado: “Quiero felicitarlo y agradecerle porque en los próximos días va a empezar un enorme desafío: convertirse en el portavoz del Presidente”.

El mandatario destacó, además, el perfil técnico de Ravier como economista y coautor junto a él del libro “La batalla por la macroeconomía”, en línea con la intención oficial de que la vocería sirva también como un canal de divulgación de la política económica.

Asume Ravier: cuál es la primera orden del nuevo vocero

Antes de su debut público, Ravier ya dio una primera señal de gestión hacia el propio Gabinete. En una reunión con los voceros de los distintos ministerios, el flamante portavoz bajó una directiva para reordenar el esquema de comunicación oficial: de ahora en más, la información de gestión de cada cartera deberá pasar primero por la Vocería Presidencial antes de su difusión pública, en lugar del esquema previo, donde cada ministerio comunicaba sus novedades de manera autónoma.

Así pudo confirmarlo El Cronista de fuentes oficiales, después del encuentro. Algunos interpretaron que la idea es bajarle el protagonismo a los funcionarios que publicitan su gestión. “No tiene que ver con no elevar la imagen de ministros, sino con ordenar la comunicación”, aseguraron.

La medida busca evitar la dispersión de mensajes que caracterizó a la comunicación del Gobierno en los últimos meses y centralizar nuevamente la vocería como el canal de referencia, tal como había ocurrido durante el primer tramo de la gestión libertaria. Fuentes oficiales remarcaron que el objetivo es que la salida de Adorni de la vocería no implique un vacío de coordinación, sino una oportunidad para reordenar la estructura.

El primer comunicado oficial del nuevo vocero: la ayuda a Venezuela

Ravier ya hizo, además, su primera intervención pública en el rol. A través de su cuenta de X, publicó información oficial sobre la situación de la asistencia argentina vinculada a Venezuela, en lo que constituye su primer pronunciamiento como vocero presidencial por fuera de los anuncios protocolares sobre su propia agenda.

La elección de ese tema para su estreno comunicacional no es casual: se trata de una agenda de política exterior, alejada de la coyuntura más sensible que rodea al Gobierno por la situación judicial de Adorni, y en línea con el perfil que en Casa Rosada buscan construir para el nuevo vocero.

" En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano , especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población “, sostuvo el exdiputado tras detallar los materiales y los servicios que le proveerán al país vecino.

Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron su costa norte con menos de un minuto de diferencia, dejando cientos de muertos, más de mil heridos y miles de familias sin hogar.



Ante… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 25, 2026

Un dato: desde la Fundación Faro, el think tank libertario que responde al asesor Santiago Caputo, difundieron también el primer comunicado oficial de Ravier , en otra señal de territorio en la puja de poder con el sector de Karina Milei.

Ravier también tiene relación directa con el flamante vocero puesto que forma parte del armado partidario en La Pampa, donde es presidente de La Libertad Avanza, y es el principal candidato a postularse para la gobernación en 2027.

El esquema elegido para la presentación de mañana -sin preguntas, con transmisión controlada y bajo un formato más cercano a un anuncio institucional que a una rueda de prensa tradicional- funciona también como una primera muestra del tono que tendrá la gestión de Ravier.

En la Casa Rosada apuestan a que la combinación de un perfil técnico, un estilo menos confrontativo y un canal de comunicación ordenado alcance para restablecer un vínculo con el electorado que quedó deteriorado durante la etapa final de Adorni en el cargo.

La verdadera prueba, sin embargo, llegará el martes, cuando Ravier deba responder por primera vez preguntas en vivo, en un escenario en el que la situación judicial de Adorni y la interna en torno al informe de gestión en el Senado seguirán, con toda probabilidad, entre los temas que la prensa acreditada buscará poner sobre la mesa.