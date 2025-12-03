El Henley Passport Index 2025, elaborado por la consultora Henley & Partners, volvió a posicionar a Chile como el país con el pasaporte más poderoso de América Latina. La nueva edición del ranking analiza 199 documentos de viaje y clasifica a cada país según la cantidad de destinos a los que sus ciudadanos pueden ingresar sin necesidad de visa previa.

En esta edición, el pasaporte chileno no solo lidera la región, sino que además se ubicó en el puesto 16 a nivel global, quedando entre los más fuertes del mundo.

¿Qué países lideran el ranking mundial en 2025?

A nivel global, el dominio se centra en Asia. Singapur vuelve a ocupar el primer puesto, con entrada sin visado a 195 destinos, el máximo registrado hasta ahora. Le sigue Japón en la segunda posición tras recuperar el ingreso sin visa a China luego de las restricciones por la pandemia.

Este liderazgo asiático se sostiene desde hace varios años, gracias a tratados bilaterales, estabilidad diplomática y amplias políticas de movilidad internacional.

¿Por qué Chile tiene el pasaporte más poderoso de América Latina?

Chile encabeza nuevamente el ranking regional gracias a la posibilidad de ingresar a 176 países sin visado, una cifra que supera al resto de América Latina y lo posiciona por encima de potencias globales del hemisferio sur.

Su ubicación en el puesto 16 a nivel mundial refleja la fortaleza de su política migratoria, sus acuerdos internacionales y la estabilidad de sus relaciones bilaterales. Detrás de Chile se ubican:

Argentina, con acceso a 172 destinos (puesto 17 global).

Brasil, con 171 destinos (puesto 18 global).

México, con 159 destinos (puesto 23 global).

Uruguay, con 157 destinos (puesto 24 global).

En el extremo opuesto del ranking regional aparecen Haití, Cuba y República Dominicana, cuyos pasaportes ofrecen acceso a entre 53 y 75 países sin visa.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo quedó posicionado Perú en el ranking 2025?

El pasaporte peruano mostró una mejora respecto de la edición anterior y ahora ocupa el puesto 32 a nivel global, con acceso sin visado a 143 países. A nivel latinoamericano, se ubica en el noveno lugar.

El avance se debe principalmente al anuncio de Japón, que confirmó que permitirá el ingreso sin visa a titulares del pasaporte peruano para estadías de turismo de corta duración. Aunque la implementación se espera para los primeros meses de 2025, la actualización ya impactó en el ranking de este año.

Los pasaportes más poderosos de América Latina en 2025

Según Henley & Partners, así quedó el top regional: