El pasaporte estadounidense es un documento clave para ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean realizar viajes internacionales, pues las autoridades lo solicitarán como parte de los documentos obligatorios que todos necesitan tener al día para realizar este tipo de traslados. En ese marco, quienes planeen tramitar esta identificación internacional durante la primera semana de mayo, pero no pueden acudir a los centros tradicionales por sus horarios, tienen la opción de considerar las Ferias de Aceptación de Pasaportes. Aquí te contamos cuáles están disponibles hasta el sábado 9 de mayo. Si bien en general estas ubicaciones sólo están destinadas a quienes deben gestionar su pasaporte americano por primera vez con el Formulario DS-11, aquellas que se realizan en agencias de pasaportes podrían aceptar renovaciones. En esa línea, y si se cumplen todas las condiciones documentales para gestionar esta identificación, en los siguientes sitios permitirán iniciar el trámite en los horarios detallados junto a personal autorizado Manchester EMS Building (Whiting 82 Lacey Rd), Whiting, NJ Calkins Road Middle School (1899 Calkins Rd), Pittsford, NY City of Scottsdale Civic Center Library (3839 N. Drinkwater Blvd), Scottsdale, AZ UC Irvine Passport Acceptance Office, Irvine, CA Walnut City Hall, Walnut, CA Bayshore Gradens Community Church (6228 26th St W), Bradenton, FL Passaic County Clerk’s Office, Paterson, NJ Passaic County Clerk’s Satellite Office (1237 Ringwood Ave), Haskell, NJ Dallas Passport Agency, Dallas, TX Para realizar el trámite es esencial cumplir con la siguiente documentación e instancias Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.