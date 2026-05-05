Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen controles estrictos sobre la validez de los documentos de viaje, y el pasaporte es el principal requisito para ingresar o salir del país. En este contexto, se confirmó que los documentos que presenten daños visibles pueden ser rechazados en los puntos de control fronterizo. El endurecimiento de las verificaciones responde a normas vigentes que buscan garantizar la autenticidad y legibilidad del pasaporte. Un documento deteriorado puede impedir el viaje incluso si está vigente, lo que afecta tanto a turistas como a residentes. Los organismos como el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza establecen que todo pasaporte debe encontrarse en buen estado físico para ser considerado válido. Esto implica que la información debe ser completamente legible y que el documento no presente alteraciones. Entre los daños que pueden provocar el rechazo se encuentran páginas rotas, humedad, manchas, cubierta desprendida o cualquier signo de manipulación. En estos casos, el pasaporte puede ser considerado inválido en el momento del control migratorio, lo que impide avanzar con el ingreso o la salida del país. Durante los controles, los agentes verifican tanto la identidad como la integridad del documento. Si detectan daños que afecten su lectura o autenticidad, pueden denegar el embarque o el acceso al territorio estadounidense, incluso si la persona cuenta con visa o autorización vigente. Esta situación obliga a los viajeros a revisar el estado de su pasaporte antes de planificar un viaje. En caso de deterioro, las autoridades recomiendan solicitar la renovación, ya que un documento dañado puede generar demoras, cancelaciones y la imposibilidad de viajar hasta contar con uno nuevo.