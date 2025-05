Quebrantos: las 2 opciones de las empresas frente al próximo vencimiento

Frente al próximo vencimiento del impuesto a las Ganancias, y pese a la reciente postura de la Dirección Nacional de Impuestos (DNI) respecto a la actualización de los quebrantos, para los tributaristas las empresas aún tienen dos opciones.

Previo a las sesiones extraordinarias en el Congreso, en donde se envió el proyecto de Ley de Índice de Compensación y Actualización de Quebrantos, que nunca se trató, la DNI a cargo de la Subsecretaría de Ingresos Públicos marcó su postura.

"Conforme la normativa vigente en la ley de impuesto a las Ganancias, cabe concluir que no resulta de aplicación, a los quebrantos, excepción alguna a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 93 de la ley, es decir, y salvo que medie reforma que así lo autorice, es la propia norma que no autoriza la posibilidad de actualizarlo bajo otro índice que no sea 1 (uno)", establecieron en el dictamen.

Una interpretación que fue criticada por el socio del Departamento de Impuestos de Lisiki, Litvin & Abelovich, Martín Caranta. "Afirman que por el artículo 93 de la Ley 24.073 la actualización es por uno, lo que es lo mismo que nada, y que lo que se puede ajustar son los valores amortizables, los costos computables de activos adquiridos después de la reforma fiscal de Mauricio Macri", destacó.

Pero la postura de la DNI sobre que los quebrantos no se pueden actualizar, persistió luego de que no se tratará el proyecto en las sesiones del verano y quedo reafirmada en los últimos días cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó un Régimen de Facilidades de Pago para quien ajustaron en el pasado.

A pesar de ello, para el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, las empresas aún tienen dos opciones frente al próximo vencimiento el impuesto a las Ganancias. "Quienes quieran minimizar riesgos de ajustes impositivos deberían presentar sus declaraciones computando los quebrantos a valores históricos, sin actualización, generando el impuesto correspondiente", afirmó en donde se podría apelar al Régimen de Facilidades de Pago.

Pero también está la opción de actualizar los quebrantos, aunque en ese caso de debe estar preparado para defender su posición en sede administrativa y judicial, donde se deberá demostrar la confiscatoriedad sobre la base de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

"Cada contribuyente debería analizar cuidadosamente su caso, considerando no solo los aspectos técnicos y probatorios vinculados a la confiscatoriedad, sino también los costos, los plazos y el nivel de tolerancia al riesgo que esté dispuesto a asumir", sostuvo.

El mismo desglose de la situación hizo el CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin quien remarca la existencia del fallo de la CSJN en el caso "Telefónica" donde se reconoció el derecho de este contribuyente a actualizar los quebrantos porque de lo contrario, se estaría ante un impuesto confiscatorio.

Notificaciones de ARCA

Aunque se da en medio del envio de notificaciones de la ARCA. "Nos contactamos para informarte que, de acuerdo a la declaración jurada del impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2023, observamos que registras quebrantos que podría ser susceptible de cómputo en tu próxima declaración jurada correspondiente al periodo fiscal 2024", comunicaron.

Para luego remarcar que el primer párrafo de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece que el índice para su actualización es igual a 1. "Es importante señalar que esta Agencia realiza controles periódicos con el objetivo de verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias. En caso de detectarse inconsistencias en las mismas serán consideradas en futuras acciones de fiscalización", remarcaron.