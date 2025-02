El Gobierno busca votos para el acuerdo con el FMI: la negociación en marcha

El equipo económico acelera sus gestiones con la mira puesta en un acuerdo con el FMI. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, viajará al G20 en Sudáfrica para participar de la cumbre de Ministros de Hacienda y presidentes del Banco Central. Luis Caputo, en tanto, se reunió el domingo con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de la negociación con el organismo.

La cumbre de funcionarios de carteras económicas se llevará a cabo entre el 24 y el 27 de febrero. Se espera que el viaje de Caputo a Sudáfrica tengo su punto fuerte en el encuentro entre el ministro y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Si bien no estaba previsto que el funcionario se sumara a la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a Estados Unidos, este participó del encuentro de los argentinos con Georgieva, en la sede del Fondo. El Cronista quiso saber si ese encuentro se repetiría en el G-20, pero Economía no contestó al respecto.

"Recibí al Presidente Javier Milei en el FMI para hablar sobre el plan de estabilización y crecimiento de Argentina, que está dando resultados significativos. Nuestros equipos siguen trabajando de manera constructiva en pos de un nuevo programa con el FMI", dijo la búlgara el jueves, luego del encuentro.

Hoy he dado la bienvenida al FMI al presidente @JMilei para hablar del plan de estabilización y crecimiento de Argentina, que está dando resultados significativos. Nuestros equipos siguen trabajando de forma constructiva en un nuevo programa. https://t.co/HhbkwaVne5 February 21, 2025

El programa en cuestión se encuentra en momentos de definición. El Gobierno sostiene que en el primer cuatrimestre estará cerrado el acuerdo por el que espera obtener fondos adicionales.

En su exposición en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Milei hizo referencia al endeudamiento. "Tomar deuda es inmoral", dijo el presidente, y explicó que por eso es "innegociable el déficit cero".

Según explicó Caputo varias veces, el préstamo del FMI no aumentaría la deuda consolidada porque se usaría para sanear los pasivos del Banco Central.

El presidente sumó otra definición clave en medio de las negociaciones: "Es falso que necesitamos salir del cepo para crecer, el shock fiscal hace que haya ahorro para financiar el sector privado".

Apoyos en el G20

La cumbre del G20 se da a tres semanas de que la misión del FMI dejara Buenos Aires sin grandes definiciones sobre un acuerdo, pero con el compromiso de trabajar con el Gobierno.

El préstamo del FMI, una vez aprobado por el staff, debería pasar por el Congreso y por el directorio del Fondo. Este espacio está compuesto por directores que representan los votos de un país o un conjunto de ellos. Estados Unidos es el más relevante ya que tiene el 16,5% del Fondo.

La buena relación de Milei con su par estadounidense, Donald Trump, abona a un escenario positivo para Argentina. La simbiosis que mostró con el empresario Elon Musk alimenta esas expectativas.

Sin embargo, en la negociación con el resto de los países miembro es que cobra relevancia el G20. Según explicó el exdirector del FMI Claudio Loser, el G20 es muy importante porque allí se reúnen todos los otros votos relevantes: "Está Estados Unidos, el G7, los europeos, los asiáticos (en especial China e India), Sudáfrica, Brasil, México, la mayoría del directorio".

Loser agregó que es una "muy buena idea ir a aceitar buenas relaciones" en el foro y analizó que podría salir un apoyo del G20 a las gestiones de Argentina y un buen respaldo a las negociaciones.

Por último, consideró que es "muy inteligente del Gobierno trabajar con Estados Unidos y con el G20. Sería muy útil".

Los tiempos del dólar

Según Caputo, al acuerdo no implicará una devaluación. Es por las críticas que le hacen al Gobierno por el atraso cambiario. El tema también estuvo en la evaluación del FMI sobre el programa firmado en la gestión Alberto Fernández.

Las especulaciones sobre un nuevo acuerdo se centran en que el organismo pediría un cambio en la política cambiaria y una flexibilización gradual del cepo. El ministro se encargó de desmentir lo primero y relativizar lo segundo. El presidente Javier Milei, en Davos, expresó que un acuerdo con el FMI solo aceleraría la salida de los controles cambiarios, pero que no sería la variable determinante.

Mientras tanto, desde Epyca Consultora señalaron que el dólar se seguirá abaratando en medio de un año electoral con una esperable dolarización de carteras.

"El Gobierno depende de manera excesiva de que la cosecha agropecuaria mejore perspectivas y de que el FMI (o alguien) le refinancie sus deudas a pagar. En este escenario, Milei necesita que le entren al menos u$s 20.000 millones. Para eso no alcanza con que el FMI simplemente refinancie los vencimientos 2024 (aunque no sería menor), acuerdo que debería ser factible de alcanzar", señalaron desde Epyca.

Para Francisco Cantamutto, economista del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, "el Gobierno ha hecho una gran cantidad de pases de magia: reeditando el blanqueo de capitales más importante, aplicando un plan dólar-soja nueva edición, canjeando deuda o armando un REPO con bancos extranjeros, pero no consigue los 15.000 millones que Caputo dijo que necesitaba para quitar el cepo y liberar el tipo de cambio. Sin ese dinero, el riesgo de que el tipo de cambio vuele por los aires es muy grande, por eso, todavía tenemos cepo".