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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 13 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este lunes, 13 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8572 - Sorpresa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 13 de julio

 1°8572 11°2897
 2437  12°1097
 3°8560 13°4544 
 6997  14°1441 
 8746  15°8423 
 6°3515  16°1097
 3074  17°4544 
 3921  18°3788 
 4521  19°6064 
 10°3448 20°9542 

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¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa sugiere cambios imprevistos o noticias repentinas. Indica apertura y capacidad de adaptación ante lo nuevo.

También puede reflejar emociones latentes: entusiasmo por oportunidades o temor a lo desconocido. El tono del sueño marca si es señal de oportunidad o de cautela.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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