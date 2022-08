La inesperada reacción de Nicolás Caputo, el 'hermano del alma' de Mauricio Macri, ante las acusaciones de Cristina Kirchner

Macri y Fernández de Kirchner cuando Alberto Fernández asumió la Presidencia.

"Estoy incómodo, pero no dejan de ser fuegos de artificio, muy vistosos cuando se tiran, pero sin ningún tipo de impacto". Esas fueron las primeras palabras que pronunció el empresario de la construcción Nicolás Caputo a un amigo que lo llamó para saber cómo se sentía. Fue después del señalamiento que hizo Cristina Fernández de Kirchner en el vivo por Youtube que hizo desde el Senado de la Nación.

Para los amigos de Caputo, la Vicepresidenta intentó establecer una comparación entre la relación de ella con Lázaro Báez y el vínculo que "Nicky" tenía con Mauricio Macri. "Es su forma de defenderse, pero no tiene nada que ver con la realidad. No solo por mi trayectoria y la de mi familia en el rubro, sino porque las obras que el gobierno de Cristina le dio a Báez no tienen punto de comparación con las que hizo mi empresa", fue el comentario que hizo el empresario.

El ex presidente, en cambio, no vio la defensa mediática que hizo Cristina. Macri tampoco realizó comentarios a su entorno al respecto.

A las 11 Macri tenía agendada una reunión con el diputado nacional Roberto Sánchez, quien podría ser el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en Tucumán. Y a las 12 el encuentro con el Foro Federales de Legisladores del PRO, un grupo de 20 diputados y senadores de legislaturas provinciales que tienen una fuerte coordinación política y están preocupados por la dura interna que vive el partido a la hora de definir el candidato a presidente.





LA RELACION MACRI-CAPUTO EN LA ACTUALIDAD





Caputo y Macri tuvieron una fuerte relación de amistad desde la escuela primaria que cursaron en el Cardenal Newman. Entre la cantidad de anécdotas que compartieron, la entrega del dinero a los secuestradores del por entonces "hijo de Franco" fue el episodio que mejor grafica la confianza que había entre ambos.

Ya con Macri como Jefe de Gobierno de la Ciudad, Caputo ofició como asesor todo terreno. Lo hizo siempre ablandando las posturas rígidas de su amigo, en situaciones que fueron desde las negociaciones con el sindicato de municipales hasta la reincorporación de Gabriela Michetti al redil (en ese caso, como integrante de la fórmula presidencial). Michetti había quedado aislada del PRO luego de la derrota en las primarias frente a Horacio Rodríguez Larreta en 2015.

Sin embargo, desde que Macri llegó a la Presidencia, Caputo se fue alejando ("yo le prometí a Mauricio que lo acompañaba hasta entrar en la Casa Rosada y después me retiraba", decía por entonces) y ahora prácticamente no tienen contacto, salvo para las fiestas y los cumpleaños familiares.