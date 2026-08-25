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En esta noticia Impuesto a las Ganancias: las nuevas fechas para presentar la DD.JJ.

Este martes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a extender el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

La decisión se oficializó a través de la Resolución General 5890/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Andrés Edgardo Vázquez, titular del organismo.

Se trata de la tercera vez que ARCA extiende el plazo para presentar Ganancias este año, con la particularidad de que mantuvo el vencimiento del pago del período fiscal 2025 el pasado 27 de julio, por lo que este ya debería haber sido ingresado por los contribuyentes a los que les correspondiese.

Sin embargo, para la presentación de la DD.JJ. de dicho período, la fecha fue cambiada tres veces: primero, hasta el 27 de julio -sin prórroga del pago-, luego hasta este viernes 27 de agosto y, ahora, con vencimiento el próximo martes 22 de septiembre.

Según la Resolución, el beneficio busca “facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias” de los contribuyentes en el año en el que se puso en marcha el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), que facilita la adhesión y pago del gravamen.

La extensión en realidad responde al proyecto de Inocencia Fiscal II que el Gobierno buscará aprobar este miércoles en Diputados, dado que una de sus patas apunta a que más contribuyentes estén en condiciones de adherir al Régimen Simplificado.

Así, en caso de que se apruebe en ambas cámaras el proyecto que buscar modificar Inocencia Fiscal para incentivar a más personas a que “saquen sus dólares del colchón”, se espera que más individuos accedan al RSG, razón por la que ARCA volvió a prorrogar el plazo para la declaración jurada de Ganancias.

Impuesto a las Ganancias: las nuevas fechas para presentar la DD.JJ.

La prórroga dispuesta por ARCA beneficia a todas “las personas humanas y sucesiones indivisas” a las que les corresponda ingresar Ganancias, “ya sea que se trate de responsables del régimen general o adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada”.

Así, dado que la fecha para el ingreso del saldo resultante del impuesto correspondiente al período fiscal 2025 ya pasó, el nuevo plazo para presentar la declaración jurada es:

Vencimiento de presentación: martes 22 de septiembre;

Vencimiento de pago (ya cerrado): 27 de julio.

Vencimiento de Presentación Vencimiento de Pago 22 de septiembre de 2026 27 de julio de 2026

Impuesto a las Ganancias ARCA (imagen ilustrativa El Cronista)

Cabe señalar que, dado que la fecha de vencimiento y de pago quedaron separadas este año, no todos los contribuyentes deberán pagar nuevamente: depende del resultado de la liquidación y de lo que ya haya sido ingresado.

Por su parte, también se extendió la fecha de ingreso del primer anticipo del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2026, el cual vencerá el próximo jueves 24 de septiembre, en lugar de septiembre.