Las empresas buscan cada vez más formas de ser más ágiles y eficientes en sus procesos. En un mundo en el que la rapidez de respuesta a las demandas del mercado es esencial, la inteligencia artificial (IA) ha comenzado a ser reconocida como una aliada fundamental, permitiendo que las organizaciones lancen más proyectos en menos tiempo.

Un claro ejemplo de esta tendencia se observa en la reciente alianza entre Globant y Vercel, que tiene como objetivo transformar el desarrollo de aplicaciones mediante AI Pods.

Una alianza que promete resultados más rápidos y medibles

En julio de 2026, Globant, una empresa especializada en soluciones tecnológicas impulsadas por IA, anunció una alianza estratégica plurianual con Vercel, la plataforma que permite la creación y ejecución de aplicaciones modernas.

A través de esta colaboración, las organizaciones podrán utilizar los AI Pods de Globant para desplegar aplicaciones basadas en IA de forma nativa en Vercel con un solo clic. Este enfoque revolucionario transforma lo que antes podía llevar meses en un proceso que se completa en tan solo una semana.

La propuesta de AI Pods implica no solo una mayor velocidad en el desarrollo, sino también un ROI visible casi de inmediato. Esto representa un cambio significativo en la industria tecnológica, donde un largo ciclo de implementación fue tradicionalmente un obstáculo. Los AI Pods, que ofrecen servicios de desarrollo de software, diseño y testeo a gran escala, permiten a las empresas evitar la fricción de los ciclos de implementación convencionales, ofreciendo en cambio una trayectoria ágil desde la idea hasta la producción.

AI Pods reduce la implementación de IA de meses a una semana. Magnific

Modernización y eficiencia al instante gracias a la IA

Otro aspecto relevante de esta innovación es la modernización de aplicaciones y sitios web. Los AI Pods, construidos sobre Vercel, no solo diseñan y desarrollan productos digitales más veloces y confiables, sino que también permiten realizar migraciones de frontends heredados en tiempo récord. Este tipo de modernización es crucial para las empresas que buscan adaptarse a un entorno digital cada vez más competitivo.

Los beneficios que ofrecen los AI Pods son evidentes: reducción de costos, disminución en el tiempo de producción y la posibilidad de acceder a una IA agéntica orquestada y supervisada por expertos. Esto no solo genera un impacto directo en la productividad de las empresas, sino que también les permite alinear sus esfuerzos tecnológicos con los objetivos comerciales de manera más efectiva.

Martín Migoya, CEO de Globant, destacó la importancia de esta asociación al afirmar que “el modelo de AI Pods se basa en el principio de que los mejores resultados surgen de combinar tecnología de clase mundial con la supervisión de expertos.” Esta visión pone de manifiesto cómo la inteligencia artificial está transformando el panorama laboral y empresarial, permitiendo que las compañías respondan a las nuevas demandas del mercado de manera más estructurada y eficiente.

Un futuro impulsado por la transformación digital

La tendencia hacia una mayor productividad impulsada por la IA refleja un cambio de paradigma en el que las empresas buscan no solo innovar, sino también acelerar su transformación digital. A través de iniciativas como la de Globant y Vercel, se observa un movimiento hacia la implementación de tecnologías avanzadas que permiten optimizar recursos y mejorar la experiencia del cliente.

En un futuro cercano, se espera que esta tendencia continúe evolucionando, con cada vez más empresas adoptando modelos impulsados por IA que faciliten la creación de productos y servicios. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más accesible, es probable que las organizaciones encuentren nuevas formas de aprovechar esta tecnología, transformando desafíos en oportunidades y redefiniendo así el futuro del trabajo.