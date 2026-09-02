El barril de petróleo sigue firme por encima de los u$s 90 —el WTI cotizó este martes en torno a los 90,69 dólares, con una suba diaria cercana al 4,6%, en medio de la tensión geopolítica en el estrecho de Ormuz— y esa referencia internacional, sumada al esquema impositivo local, mantiene la presión sobre el precio en los surtidores argentinos.

De hecho, septiembre de 2026 llegó con una definición pendiente en materia fiscal: el cronograma oficial preveía que a partir del 1° comenzaran a aplicarse los remanentes de la actualización impositiva que el Gobierno había ido postergando durante 2024, 2025 y los primeros meses de 2026, después de que en agosto ya se hubiera convalidado un ajuste parcial del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono.

En ese contexto, donde cada suba en el surtidor golpea directo el bolsillo, el ahorro pasó a depender cada vez más de la billetera con la que se paga y no solo de la marca elegida. Las cuatro principales petroleras del país redoblan la pulseada comercial y fortalecen sus apps propias —App YPF, Shell Box, ON Axion y Puma Pris— en alianza con bancos y fintechs, con la lógica de fidelizar clientes en un mercado donde cada punto porcentual de descuento se nota en la cuenta final.

YPF profundiza sus alianzas bancarias

La petrolera con mayor participación de mercado concentra buena parte de sus beneficios en la app YPF, con porcentajes que varían según el día y el canal de pago. Entre las alianzas bancarias más relevantes se destacan:

Banco Nación (BNA+): 20% los viernes pagando con MODO BNA+ y tarjetas Visa o Mastercard, con tope de $10.000 mensuales por cliente.

Banco Galicia: hasta 15% los lunes para clientes Éminent, pagando por MODO.

Banco Macro: entre 20% y 30% los miércoles en combustibles Premium, según el segmento de cuenta (Selecta o Estándar).

Banco Provincia: reintegros de hasta 25% a través de Cuenta DNI o MODO en estaciones adheridas.

Banco Ciudad: 15% los domingos, con tope de $10.000 mensuales.

Bancos del Grupo Petersen (San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz): entre 10% y 20% los viernes, con topes de hasta $20.000 al mes.

A eso se suma el ecosistema propio de la petrolera: el pago con dinero en cuenta desde la app permite ahorrar hasta 12% en Infinia e Infinia Diésel en días puntuales de la semana , el autodespacho suma un 3% adicional y la gestión inteligente desde la aplicación otro 6%.

YPF

El programa ServiClub, por su parte, permite canjear puntos por vouchers de entre $ 1.500 y $ 4.000 sobre el monto final de la carga. Completan el mapa Santander Sorpresa, Credicoop, Comafi y billeteras como Prex, Brubank y Ripio, con descuentos de entre 10% y 25% en días específicos, siempre que la tarjeta esté enrolada en la app o en MODO.

Shell apuesta al V-Power con Shell Box

La estrategia de Shell está más concentrada: pone el foco en los combustibles premium de la línea V-Power.

Shell Box App: 10% los miércoles en la carga de V-Power Nafta y Diésel, pagando directamente desde la app, con tope por operación.

Banco Santander: 15% los jueves para la cartera general de tarjetas Visa, y hasta 20% para el segmento Select, pagando con QR desde Shell Box o MODO.

Programa Shell Box: acumula puntos por litro cargado, canjeables tanto en combustible como en las tiendas de conveniencia Shell Select.

Axion diversifica con bancos regionales

Axion Energy despliega el abanico más amplio de alianzas bancarias a lo largo de toda la semana a través de su app ON:

ON Axion App: 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium.

Banco Nación: 20% los viernes vía MODO BNA+ (tope $10.000/mes).

Banco Patagonia: hasta 25% los jueves para el segmento Singular (tope $15.000/mes).

Banco Ciudad: 10% los domingos vía MODO o Buepp (tope $10.000/mes).

Brubank: 10% los martes (tope $2.000/semana) y hasta 20% los fines de semana en planes seleccionados.

Banco Credicoop: 15% a 20% los viernes vía MODO (tope $4.500 a $6.000/semana).

Banco Comafi: 20% los lunes vía MODO (tope $6.000 a $10.000/semana).

Banco Columbia: 20% los viernes vía MODO (tope $16.000/mes).

Banco Galicia: fechas seleccionadas, según campañas de MODO.

Puma Energy apuesta al descuento directo

Puma Energy elige un camino distinto: en lugar de reintegros diferidos, ofrece el ahorro directo en el momento del pago a través de Puma Pris.

Puma Energy apuesta al descuento directo (Fuente: Archivo).

Miércoles: 10% en Súper, Max Premium e Ion Diésel, sin tope de litros.

Domingos: 10% en todas las líneas de combustible, con tope de $4.500 por transacción y un máximo de dos cargas mensuales por usuario.

Banco Nación: 20% los viernes vía MODO BNA+, con el tope habitual de $10.000 mensuales.

Billeteras: posibilidad de vincular Mercado Pago y MODO dentro de la app para sumar puntos del programa de fidelización propio.

Combustibles: cómo sacarle ventaja a los descuentos

El caso de Banco Nación es el que más rinde en términos de cobertura: su 20% los viernes aplica en las cuatro petroleras —YPF, Shell, Axion y Puma—, aunque con un tope unificado de $ 10.000 mensuales por cliente, lo que en la práctica limita el beneficio a partir de cierto monto de carga.

Banco Provincia, por su parte, no aplica el descuento sobre el saldo de Cuenta DNI, sino sobre las tarjetas de crédito Visa o Mastercard de la entidad, vinculadas a MODO o enroladas directamente en las apps de las petroleras.

Nafta más barata: la guía de bancos y apps para ahorrar hasta 30% en septiembre (Fuente: Archivo).

Otro punto para tener en cuenta es que, en Shell y Axion, iniciar el pago desde la propia app de la marca —y no directamente desde la app del banco— permite sumar puntos del programa de fidelización de la petrolera además del reintegro financiero.