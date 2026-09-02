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El pronóstico para Buenos Aires y alrededores anticipa un cambio en las condiciones del tiempo durante las últimas horas del miércoles 2 y las primeras del jueves 3 de septiembre.
La jornada comenzará con temperaturas de alrededor de 11°C, mientras que la máxima llegará a los 18°C. La probabilidad de precipitaciones será elevada durante las primeras horas del día y podría afectar a la zona sur, zona norte y todo CABA.
Tormentas en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias este jueves
El informe anticipa tormentas durante la madrugada del jueves, con una probabilidad de precipitaciones del 95% y una acumulación estimada de 3 milímetros. Los vientos serán del sudoeste, a unos 13 km/h.
Durante la mañana continuará la posibilidad de lluvias, aunque de manera débil. Para ese momento, el pronóstico señala una probabilidad del 90% de precipitaciones, con una acumulación estimada de 1 milímetro.
Cómo seguirá el tiempo después de la tormenta
Hacia la tarde del jueves, el cielo permanecerá cubierto, pero el pronóstico ya no contempla lluvias. La temperatura se ubicará cerca de los 18°C, con vientos del oeste de 15 km/h.
Para la noche se espera una mejora de las condiciones, con cielo despejado y una temperatura que comenzará a descender. El viernes continuará el tiempo estable, con cielo despejado durante la mañana y la tarde.
El pronóstico para los próximos días:
- Jueves 3 de septiembre: tormentas durante la madrugada y lluvia débil durante la mañana. Máxima de 18°C.
- Viernes 4 de septiembre: cielo despejado durante gran parte del día, con mínima de 7°C y máxima de 16°C.
- Sábado 5 de septiembre: se espera lluvia débil durante la madrugada y luego cielo despejado durante la mañana. Máxima de 11°C.
- Domingo 6 de septiembre: cielo con nubes y claros, sin precipitaciones previstas. La mínima será de 1°C y la máxima de 10°C.