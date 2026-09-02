Se aproxima un diluvio histórico el sábado 29 de agosto: fuertes tormentas y ráfagas azotarán la provincia de Buenos Aires.

El pronóstico para Buenos Aires y alrededores anticipa un cambio en las condiciones del tiempo durante las últimas horas del miércoles 2 y las primeras del jueves 3 de septiembre.

La jornada comenzará con temperaturas de alrededor de 11°C, mientras que la máxima llegará a los 18°C. La probabilidad de precipitaciones será elevada durante las primeras horas del día y podría afectar a la zona sur, zona norte y todo CABA.

Tormentas en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias este jueves

El informe anticipa tormentas durante la madrugada del jueves, con una probabilidad de precipitaciones del 95%. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock / Composición Canva

El informe anticipa tormentas durante la madrugada del jueves, con una probabilidad de precipitaciones del 95% y una acumulación estimada de 3 milímetros. Los vientos serán del sudoeste, a unos 13 km/h.

Durante la mañana continuará la posibilidad de lluvias, aunque de manera débil. Para ese momento, el pronóstico señala una probabilidad del 90% de precipitaciones, con una acumulación estimada de 1 milímetro.

Cómo seguirá el tiempo después de la tormenta

Hacia la tarde del jueves, el cielo permanecerá cubierto, pero el pronóstico ya no contempla lluvias. La temperatura se ubicará cerca de los 18°C, con vientos del oeste de 15 km/h.

Para la noche se espera una mejora de las condiciones, con cielo despejado y una temperatura que comenzará a descender. El viernes continuará el tiempo estable, con cielo despejado durante la mañana y la tarde.

El pronóstico para los próximos días: