Jubilados y pensionados de la ANSES tienen a su disposición distintas opciones de préstamo a través de algunos bancos. Entre las opciones disponibles, el Banco Nación ofrece una de las alternativas más flexibles del mercado.

Se tratan de créditos personales que pueden ser aprovechados por aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en la entidad. El Banco Nación aclaró que el monto máximo del solicitado no debe superar el 35% de los haberes jubilatorios que se perciben mensualmente. Del mismo modo, las cuotas se debitarán automáticamente de una caja de ahorro.

Préstamo para jubilados de Banco Nación: montos en mayo 2026

Los créditos disponibles que emite el Banco Nación cuenta con las siguientes características:

Monto máximo del crédito: hasta $ 50.000.000 , siempre y cuando la cuota no supere el 35% del monto percibido.

Plazo de 72 meses: con débito en cuenta. (sin límite de edad), las cuotas deberán ser iguales, mensuales y consecutivas y se descontarán directamente del recibo de la jubilación o pensión a través del código de descuento que asigne ANSES al Banco.

Desde la entidad señalaron que el programa no alcanza a los beneficiarios de pensiones no contributivas – pensiones asistenciales, pensiones por leyes especiales y pensiones graciables – que corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, incluso si las mismas sean liquidadas por la ANSES.

Al mismo tiempo, señalaron que el monto mínimo permitido para este tipo de préstamos alcanza es de $ 100.000.

Préstamo para jubilados del Banco Nación: adelanto de haberes

Otra línea de crédito para jubilados que ofrece el banco es el “adelanto de haberes”, un préstamo personal de libre destino diseñado exclusivamente para quienes perciban sus haberes previsionales a través del Banco Nación.

En este caso, el monto mínimo del préstamo es de 50 mil pesos, en tanto que el monto máximo es de 1 millón de pesos. Entre los beneficios de esta modalidad se destaca:

Son de libre destino.

Solicitud y acreditación inmediata mediante BNA+.

Acreditación de fondos en la misma cuenta donde se percibe el haber previsional.

Cancelación automática al momento de recibir la primera acreditación posterior a su utilización.

Renovación mensual automática de la oferta.

Es importante remarcar que el plazo de su devolución está establecido en una única cuota, que se cancelará automáticamente al momento de recibir la primera acreditación posterior a su utilización.