En un análisis exhaustivo sobre la coyuntura macroeconómica, el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana , aseguró que la economía argentina está atravesando un “cambio copernicano” en su estructura de divisas.

Según el especialista, la histórica “restricción externa” dejará de ser el eje de las preocupaciones ante un flujo exportador inédito proveniente de sectores clave.

“Argentina va camino este año a un superávit comercial de 20.000 millones de dólares, quizás hasta un poco más, y va camino a tener una cuenta corriente equilibrada", afirmó Artana durante una entrevista con NetTV. En esta línea, coincidió con la visión oficial sobre la disponibilidad de divisas a mediano plazo: “En eso el presidente tiene razón: acá te van a sobrar los dólares”.

El fin de la restricción externa: qué dice Artana

Para Artana, la clave reside en el potencial de los sectores transables no agrícolas. El economista proyectó que, entre hidrocarburos y minería, el país podría sumar u$s 60.000 millones adicionales de exportaciones hacia el año 2035.

“Es algo que te saca una cuestión que le ha metido mucho ruido a la economía” , explicó. Este flujo permitiría, según su visión, bajar la volatilidad macroeconómica y normalizar la gestión empresarial: “Le sacás ese ruido a la gestión del día a día de cualquier empresario y lo ponés a focalizar donde se tiene que focalizar: en cómo baja costos y cómo gana mercado, y no en estar preocupado por cómo cubrirse ante una devaluación".

Inflación y dólares: las proyecciones de Artana para 2027

Respecto a la dinámica de precios, Artana señaló que lo peor del pico inflacionario quedó atrás tras el quiebre de tendencia observado en marzo. No obstante, advirtió que el camino hacia la desinflación profunda será gradual.

Meta 2027: “Nosotros creemos que la inflación va a estar en el 20 y algo por ciento el año que viene “, proyectó.

Ancla fiscal: el economista destacó que la mejora en las cuentas públicas y la “obsesión” del Gobierno por el resultado fiscal están cambiando el comportamiento del mercado.

Tipo de cambio: sobre un posible ajuste en la paridad cambiaria (con una brecha del 20% respecto al techo de la banda), Artana sostuvo que el impacto en precios será distinto al de crisis anteriores. “En la medida en que el Banco Central gane credibilidad, el traslado de una depreciación a precios (pass-through) debería ser más moderado que en el pasado”.

Sectores y riesgos políticos

A pesar del optimismo en el balance global, Artana reconoció una economía de “grandes diferencias”. Mientras el interior del país muestra mejores indicadores por el impulso de la cosecha y la energía, el Gran Buenos Aires (GBA) sufre más por el peso de la industria en su producto bruto.

Finalmente, lanzó una advertencia sobre la sostenibilidad del proceso: “Argentina tiene una enorme oportunidad. Si nosotros nos vamos otra vez por el atajo del populismo, la vamos a abortar como tantas veces en el pasado”.

En ese sentido, criticó las posturas de los sectores más duros de la oposición: “El kirchnerismo duro no ha aprendido mucho; de hecho, están algunos de sus referentes hablando de que hay que defaultear la deuda”, concluyó.