El euríbor a doce meses, el principal índice usado en España para calcular las hipotecas variables, subirá de nuevo en abril, hasta una tasa media del entorno del 2,742%, la más alta desde septiembre de 2024, y que encarecerá por segundo mes consecutivo los créditos hipotecarios. Según informó EFE, aunque aún falta una sesión para que finalice abril, un mes nuevamente marcado por las tensiones en Oriente Medio, la tasa media provisional del indicador sube hasta ese 2,742%, lo que supone 21 puntos básicos más respecto a marzo. En el mes precedente, y como consecuencia del conflicto desatado a finales de febrero entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el euríbor se disparó hasta el 2,532%. Registró su mayor ascenso mensual en más de tres años (enero de 2023), al subir 31,9 puntos básicos. Como consecuencia, el euríbor, que había permanecido estable los últimos meses, encareció las hipotecas variables por primera vez desde abril de 2024. En abril, el euríbor ha seguido subiendo, aunque con menor intensidad, gracias a los intentos de desescalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Así lo indica el analista hipotecario de helpmycash, Miquel Riera, quien asegura que “la posibilidad de que la guerra termine ha tranquilizado a los mercados y ha alejado la posibilidad de que se produzca un aumento brusco en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para contener la inflación de la eurozona”. En su opinión, los intentos de negociación entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto han ayudado a que el euríbor no haya terminado con una subida superior. Recuerda que a principios de abril, el indicador estaba “completamente desbocado”, “lo que hacía temer un cierre mensual cercano al 2,9%”. En declaraciones a EFE, el analista de Banco Big Joaquín Robles también explica que el euribor ha cerrado ligeramente por debajo de los niveles en los que empezó abril, y que ello tiene que ver con las perspectivas de inflación y sobre todo, con las estimaciones que se hacían de los próximos movimientos de los bancos centrales. “Vimos un mes de marzo donde se dispararon los precios del petróleo, donde se empezó a generar una expectativa de que la inflación podría superar incluso el 2,5 o 3% durante abril”, y eso generó la perspectiva de que pudiera haber incluso dos subidas de 25 puntos básicos antes de verano por parte del BCE", recuerda. De cara a los próximos meses espera que el euríbor pueda volver a revertir la situación, hasta situarse en niveles del 2,50% e incluso por debajo. “A medida que se estabilicen los precios del petróleo, también se frenará esa expectativa de subida de tipos por parte del BCE”, concluye. Desde Trioteca, sus expertos también consideran que, después de varios meses de relativa calma, el euríbor sube ante la escalada de las tensiones geopolítica a nivel internacional y su impacto sobre las expectativas de inflación en la eurozona. Y, en este sentido, advierten de que la geopolítica puede influir en el euríbor mucho antes de que los ciudadanos perciban cualquier cambio en la economía. Tras la nueva subida en abril, las hipotecas variables volverán a encarecerse, ya que hace un año, en abril de 2025, el indicador cerró con una tasa mucho menor, del 2,143%. Así, para una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un interés de euríbor más el 1%, la cuota subirá en más de 700 euros al año. Si el préstamo es de las mismas condiciones, pero de una cuantía de 300.000 euros, el alza de las cuotas será de unos 1140 euros anuales.