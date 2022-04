Presionado por la inflación, Martín Guzmán viaja al FMI y define metas clave para la primera revisión

Tras las críticas internas y una inflación por arriba del 6% en marzo, el ministro de Economía Martín Guzmán participará desde el lunes en la reunión de primavera boreal del Fondo Monetario Internacional (FMI) marcada por el impacto de la guerra en Ucrania en el crecimiento global, el comercio y los precios.

El Fondo advirtió en un comunicado conjunto con la OMC, el Banco Mundial y la ONU que se necesita asegurar la provisión de alimentos , sobre todo en los países más vulnerables, por la suba de precios ocasionada por la guerra en Ucrania. Bajo ese clima se desarrollará la reunión del FMI y BM, con -además- previsiones de desaceleración de la economía mundial.

inflación y retenciones

" Los precios marcadamente más altos de los productos básicos y la escasez de suministros están aumentando la presión sobre los hogares en todo el mundo y empujando a millones más a la pobreza", advirtieron FMI, ONU, BM y OMC, lo que impacta más en los países importadores.

Las estimaciones del Banco Mundial advierten que " por cada aumento de un punto porcentual en los precios de los alimentos, 10 millones de personas se ven arrojadas a la pobreza extrema en todo el mundo".

Los organismos multilaterales advierten sobre el riesgo de una crisis alimentaria global

Los organismos pidieron que no se apliquen restricciones a la exportación de alimentos y fertilizantes . En ese marco, Guzmán dejó una definición en los últimos días: "no habrá aumento de retenciones en granos. Es una decisión tomada". La definición, que le generó nuevas críticas de los sectores radicalizados del kirchnerismo, es también una señal a los organismos que reclaman que no haya barreras al comercio.

En la previa al viaje a Washington, el ministro, en tanto, avanza en dos pasos necesarios para cumplir con las metas del FMI en la primera revisión del Fondo: la convocatoria a una audiencia por la energía eléctrica mayorista , que se oficializaría hoy, y la modificación del Presupuesto que debería cumplirse antes del 15 pero que se postergaría por unos días.

En ese marco, en Hacienda ya definieron que la meta del déficit fiscal seguirá sin cambios: 2,5% para este año . En tanto, el impacto de los precios internacionales en alimentos y energía espera a la misión del FMI para redifinir variables como el rango de inflación y la participación de los subsidios energéticos en el gasto, pero habrá contactos previos la próxima semana con Guzmán en DC.



Tercera línea del FMI

La titular del FMI, Kristalina Georgieva espera que el directorio del FMI le de luz verde hoy al Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad , un fondo financiado con los Derechos Especiales de Giro (DEG) de los países ricos para generar una tercera línea de créditos.

Este RST -en inglés, Resilience and Sustainability Trust- se integraría por unos u$s 100.000 millones según la meta propuesta por la directora gerente y permitirá tener una línea a 20 años de plazo y con 10 años para el repago. El financiamiento incluye a países de ingresos medios pero vulnerables, lo que permite que Argentina califique.

En la carta de intención enviada a Georgieva por el programa de facilidades extendidas, el Gobierno pidió que, en caso de que se generen mejores condiciones de financiamiento, pueda acceder aún después de cerrado el EFF. El vocero del Fondo Monetario, Gerry Rice, explicó a El Cronista que el staff está de acuerdo en que pueda acceder, pero aclaró que el directorio tiene que aprobarlo.

