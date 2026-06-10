Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 10 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 8301 - Agua

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 10 de junio

1° 8301 11° 5961 2° 9386 12° 1403 3° 9405 13° 5576 4° 6475 14° 9715 5° 5161 15° 1640 6° 4385 16° 4057 7° 0326 17° 1381 8° 3480 18° 3280 9° 6101 19° 5154 10° 8651 20° 2218

¿Qué significa soñar con Agua?

Soñar con el Agua suele reflejar tus emociones y tu inconsciente. Si está clara y tranquila, habla de calma, limpieza y renovación.

Si el Agua está turbia o agitada, indica confusión, estrés o cambios intensos. Cómo la tocas o la ves muestra cómo gestionas esas emociones.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.