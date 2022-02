Negociación "intensa" de Argentina con el FMI: Martín Guzmán y Kristalina Georgieva coinciden en el G20

Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar el acuerdo con Argentina son "intensas" y el ministro de Economía Martín Guzmán formará parte de la reunión de ministros de Economía y Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 la próxima semana en Jakarta, Indonesia, donde también participará la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva.

Georgieva asistirá de forma virtual en la reunión de ministros del G20 junto con la vicedirectora Gita Gopinath que también estará de forma online.



"Hubo mucha actividad con Argentina en las últimas semanas. El staff y la Argentina llegaron a un entendimiento a nivel de staff. Esas discusiones continúan para llegar al acuerdo técnico", aseguró el vocero del FMI, Gerry Rice desde Washington DC.

En ese contexto, Rice recordó que se resolvió trabajar en la reducción de los subsidios energéticos y fortalecer la posición externa de Argentina.

"Nos referimos a esto como un programa realístico y pragmático", remarcó en línea con las últimas declaraciones de Georgieva sobre el acuerdo.

El Gobierno espera firmar la Carta de Intención con el staff del FMI antes de fin de mes según indicó Guzmán. "No hay una fecha para llegar al acuerdo, esperamos hacerlo lo más pronto posible" , remarcó el jefe de Comunicaciones del Fondo. Rice agregó que tras el acuerdo con el staff, el paso siguiente es que la propuesta del programa se eleve para tener la decisión ejecutiva del directorio.

Julie Kozack, Sergio Chodos y Martín Guzmán en uno de los encuentros técnicos en EE.UU.

El FMI evitó señalar qué grado de cobertura representan los ejes anunciados por el ministro frente a los puntos finales del acuerdo. "Todo el mundo está trabajando fuerte para llegar a un acuerdo lo más pronto posible", reiteró Rice, que aseguró que " no hay fecha para una misión como tal y las discusiones se mantienen de forma intensa. El acuerdo se espera lo más pronto posible" .

Después de que el presidente Alberto Fernández señalara que "el próximo vencimiento no es un problema", en relación al próximo pago de marzo por u$s 2800 millones el 22 de marzo, en el mercado se volvió a plantear que Argentina podría postergar el pago. "No especularía sobre alternativas por el próximo vencimiento", remarcó Rice.

la agenda del G20

El G20 seguirá trabajando en el sistema de resolución de deudas para los países de menores ingresos, en un contexto donde el FMI advirtió por el aumento global del nivel de deuda como resultado de la pandemia.

"Hay pasos que nos gustaría que se lleven adelante para un standstill en los pagos de servicios de deuda cuando los países deciden participar del marco común para resolución de deudas" que se aplica a los países de menores ingresos, indicó Rice sobre la iniciativa para suspender los pagos mientras transcurran las negociaciones.

En ese contexto, el director de Comunicaciones del FMI agregó que se esperan definiciones sobre la línea de tiempo para esas negociaciones.