Polémica por 400.000 planes Potenciar Trabajo: el recorte que vaticinó el FMI y la respuesta oficial

Tras la última auditoría de la economía de Argentina, el informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que hay unos 400.000 beneficiarios de Potenciar Trabajo que ingresarán al mercado laboral pero desde el ministerio de Desarrollo Social aseguran que "no hay ninguna medida" de esa magnitud.

"Deben continuar los esfuerzos para fortalecer la focalización del programa emblemático de empleo social Potenciar Trabajo", advierte el FMI, que recuerda que "luego de una auditoría reciente, alrededor de 97.000 solicitantes no elegibles fueron suspendidos del programa".

Hasta ahí se rige por los datos del Ministerio de Desarrollo Social. Pero la controversia aparece cuando señala que " ahora se espera que otros 400.000 beneficiarios vuelvan a ingresar al mercado laboral ", lo que en algunos sectores se interpretó como una nueva baja. A eso suma que "otros 500.000 se reinscriban en la escuela", algo anunciado por Victoria Tolosa Paz.

Victoria Tolosa Paz aseguró que "no hay ningún tipo de ajuste"

"No hay ningún tipo de meta de ajuste ni del FMI ni de ningún actor del sistema sobre la política social en Argentina. Se manipula con mucho desconocimiento información pública y se dicen cosas a los medios que no son ciertas", enfatizaron desde Desarrollo Social.

Qué dice la revisión del FMI

"Mientras tanto, luego de una rápida expansión en asistencia social durante la pandemia y los aumentos de precios de los alimentos del año pasado, una evaluación integral de los programas de apoyo social está identificando el potencial para reducir las superposiciones de programas", advierte el FMI. Y aclara que esa medida se dará " incluso limitando los beneficios de asistencia social total para aquellos que reciben otras transferencias sociales en o por debajo del salario mínimo para fomentar la entrada al mercado laboral formal".

Además de reducir los subsidios, continúan los esfuerzos para mejorar la eficacia y la focalización del gasto social, agrega el FMI en el memorándum acordado con el Gobierno. Y recuerda que en noviembre de 2022 se anunció el cierre del programa social Potenciar Trabajo a nuevos ingresantes .

La auditoría de los beneficiarios de Potenciar Trabajo redujo los reclamos no elegibles. "Los reclamantes tenían hasta el 15 de marzo para verificar su elegibilidad", indicó el informe sobre la política de Tolosa Paz.

Sergio Massa con Gita Gopinath la semana pasada, vicedirectora del FMI

En medio de una nueva jornada de reclamos de organizaciones sociales, Desarrollo Social aseguró que "se incrementó la inversión social y es uno de los efectores de la política del estado que más ejecuta el presupuesto disponible. No hay ajuste. No hubo ajuste y no habrá ajuste", agregaron.

"Si hay ordenamiento, claridad y mejora de la trazabilidad y la transparencia para las políticas sociales porque es justo y porque es un derecho de la sociedad que administremos más y mejor los recursos", aclararon cerca de Tolosa Paz.

La auditoría de Potenciar Trabajo

Hasta el momento, la auditoría identificó cerca de 97.000 reclamantes no elegibles, que han sido suspendidos y que serán eliminados de forma permanente si no se verifica su elegibilidad. "Con base en esto, el número total de beneficiarios se redujo de alrededor de 1.365.000 (enero de 2023) a 1.268.000 a fines de febrero de 2023", remarcó el Staff Report del FMI.

" El enfoque ahora es garantizar que los beneficiarios restantes se registren para mejorar su educación o comenzar a capacitarse para reinsertarse en el mercado laboral ", recapituló el organismo sobre el compromiso del Ejecutivo. Se trabaja "en regulaciones para reducir los posibles desincentivos para reingresar al mercado". Desde el Gobierno indicaron que "la mayor parte de los ahorros por la reducción de transferencias se destinará a fortalecer el capital humano a través de la entrega de herramientas o financiamiento de polos productivos"