El mercado de trabajo se prepara para experimentar cambios significativos en los próximos meses, luego de la casi segura aprobación del proyecto de Modernización Laboral en el Congreso, la iniciativa del Gobierno que busca dar previsibilidad para dinamizar la contratación y reducir la informalidad. El debate de la norma, que se tratará en el Senado el viernes 27, se produce en un contexto marcado por la persistente persistente debilidad del empleo asalariado formal y el desplazamiento de los trabajadores hacia modalidades informales. Al respecto, un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analizó datos oficiales, reveló números preocupantes sobre la evolución del sector formal en la era Milei. Desde noviembre de 2023, mes previo a la asunción de la actual administración, hasta el mismo mes de 2025, último dato disponible, el mercado laboral lleva perdidos un total de 270.800 asalariados registrados. Esta cifra se compone de una sangría de 192.000 puestos en el sector privado y 78.800 en el sector público. El datos más revelador del informe es la relación entre la pérdida de empleos en relación de dependencia y el surgimiento de nuevos trabajadores independientes. Por cada 10 asalariados que salieron del sistema formal, se crearon 5 nuevos monotributos. “Si se hace la relación entre caída de empleos asalariados formales y aumento de monotributistas, se tiene que, por cada empleo asalariado menos, se creó medio monotributo”, explicó el director del IARAF, Nadin Argarañaz. De esta forma, esta “tasa de reemplazo” del 50% indica que el mercado no solo está perdiendo calidad en el empleo, sino también cantidad neta de trabajadores con cobertura social y aportes regulares. Esta relación alcanzó su punto de mayor precariedad en junio de 2025, cuando la brecha llegó a 8: por cada 10 bajas de asalariados, se dieron de alta 8 monotributistas. Aunque el número total de monotributos aumentó en 137.400 personas en el período analizado, este crecimiento no compensa, ni en cantidad ni en calidad, la pérdida de los puestos en relación de dependencia. En noviembre de 2023, los asalariados privados representaban el 50,1% del total de los trabajadores registrados. Para noviembre de 2025, esa participación cayó al 49,1%. Por su parte, los independientes bajo el régimen de monotributo pasaron de representar el 16% al 17,3%. Esta tendencia se repite en casi todas las categorías de empleo protegido. Los asalariados públicos bajaron su participación del 27,2% al 26,9%, y el empleo en casas particulares también retrocedió levemente. El único segmento que mostró un crecimiento marginal, además del monotributo, fue el de los autónomos, que subió del 3% al 3,1%. De manera similar, un relevamiento de la consultora LCG, que compila datos de noviembre de 2025 -los últimos disponibles-, evidenció una tendencia preocupante: el empleo privado perdió 6711 empleos formales y extendió a seis meses consecutivos el período de retroceso. Este resultado representa una baja del 0,1% mensual desestacionalizado y eleva a 435.452 los empleos formales perdidos en el último año, lo que equivale a una caída interanual del 3,3%. La sangría de puestos de trabajo sigue concentrándose principalmente entre los asalariados privados. Este segmento, que constituye el núcleo del mercado laboral formal, sufrió la baja de 13.114 plazas en noviembre. La cifra cobra mayor importancia cuando se observa el acumulado: en los últimos seis meses, el sector privado perdió 81.000 puestos de trabajo, lo que evidencia una dinámica negativa que se arrastra desde mediados de 2023 y que ha llevado al empleo a estancarse en niveles similares a los de 2012. Si bien la caída alcanza a todos los sectores de la economía, fue motorizada por dos rubros: el comercio y la industria. Entre ambos sectores explicaron dos tercios del retroceso de los asalariados, con bajas de 4928 y 4850 puestos respectivamente.