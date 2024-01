Por qué Scioli podría bajarse de la embajada en Brasil y asumir un cargo en el Ejecutivo

La imagen detrás de Daniel Scioli, en su oficina cerca de Galerías Pacífico, no deja casi pistas sobre su pasado político como adversario de Javier Milei cuando junto a Sergio Massa compartían la campaña de miedo por las promesas libertarias Lo desmiente una foto junto al Presidente tomada en Casa Rosada el 10 de diciembre; un avión en miniatura de Flybondi en referencia a la reciente y muy promocionada reunión con el CEO de la low cost; y una caricatura encuadrada de Alfredo Sábat en la que se lo ve junto a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Eduardo "Wado" de Pedro y Massa publicada cuando los cinco aspiraban a ser candidatos a presidente.

También tiene a la vista una gorra con la frase a la que suele apelar Milei, "Las fuerzas del cielo"; una foto de su nieta y dos fotos de su hija menor, una de las razones por las que aceptaría volver al país y asumiría un cargo en el Poder Ejecutivo del gobierno al que se opone su partido político y contra el que marcharán sus ‘compañeros' de la CGT. Más al margen hay una imagen de un acto junto a Cristina Kirchner aunque Scioli nunca se ubica cerca de esa foto.

Entre otros, Scioli recibió a Gustavo Puccini, ministro de Producción, Ciencia y Tecnología santafesino



Antes de la asunción del presidente de La Libertad Avanza Scioli hizo gestiones para que Diana Mondino tuviera un buen recibimiento en Itamaraty. Tras el encuentro con el canciller brasileño Mauro Viera y el embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, Scioli regresó a la Argentina desde donde dirige las relaciones diplomáticas sin nombramiento formal aún. Sólo tiene el placet que le otorgó Lula Da Silva, vínculo por el cual Mondino propuso que mantuviera el cargo. En forma remota conduce la embajada que ocupó durante el gobierno de Alberto Fernández y en los últimos días tuvo reuniones con el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio (PRO) a quien visitó en la representación de esa provincia en Buenos Aires; con ministros del gobierno de Santa Fe del radical Maximiliano Pullaro y con empresarios brasileros con inversiones en el país.

Daniel Scioli conversó con Rogelio Frigerio y empresarios en la sede de Entre Ríos en Buenos Aires

Hasta no hace mucho cerca de Scioli dudaban sobre su incorporación al gobierno de Milei en un rol más activo que el de diplomático. Pero el exgobernador de lo que duda es de volver a tener aspiraciones electorales tras su fallida precandidatura presidencial.

El año pasado, después de tener que ceder intempestivamente su máxima aspiración, apostó a volver quizás como Canciller, si Unión por la Patria hubiera ganado la elección. Después de la general y junto a la mamá de la niña dieron por hecho su regreso -en cualquier escenario político- y decidieron que la pequeña iniciaría la escuela primaria en Argentina.

La derrota de Massa definió la mudanza que concretó a medias porque de inmediato Milei le pidió que se quedara en Brasilia donde hizo gestiones para sostener el vínculo con Lula como antes lo hizo para recomponer relaciones entre Fernández y Jair Bolsonaro.

¡Bienvenida @DianaMondino a Brasil! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7



Ahora, en Itamaraty junto con el Canciller de Brasil, Mauro Vieira y el Embajador de Brasil en nuestro país, Julio Bitelli. pic.twitter.com/pJOUZjCAsR — Daniel Scioli %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@danielscioli) November 26, 2023

A pesar de resistirse a la terapia, Scioli tiene en términos psicológicos una gran capacidad de resiliencia. Fue menemista, kirchnerista, quiso volver a ser candidato a presidente por Unión por la Patria y en cambio terminó haciendo campaña por Sergio Massa contra La Libertad Avanza. En términos políticos es 100% sciolista. Y está a punto de asumir como un virtual viceministro del Interior en una supersecretaría que tendría a cargo las áreas de las subsecretarías de Turismo, Deportes y Ambiente, casi pensada 'a su medida' si se tiene en cuenta que ya ocupó un cargo similar.

¿Milei ya decidió?

La decisión, sin embargo, no está tomada. Ni de su parte ni de parte de Milei. Su pliego para volver a ser designado embajador en Brasil está en el Senado. Aún no se trató pero tampoco Milei envió una contraorden para retirarlo del debate parlamentario. El Presidente además no habló con Scioli, que prudentemente evita hacer cualquier declaración. Parece conocer las formas con las que simpatizan en Casa Rosada. La demora del acuerdo en el Senado para que vuelva a Brasilia podría empujar el cambio de rol.

Al rumor que circulaba hace unas semanas lo confirmó el ministro del Interior Guillermo Francos que fue presidente del Banco Provincia durante el gobierno de Scioli en Buenos Aires; representante del gobierno de Alberto Fernández en el Banco Interamericano de Desarrollo; fundador con Domingo Cavallo de Acción Republicana; impulsor de la candidatura de Eduardo Angeloz contra Carlos Menem en 1989 y de la reelección del riojano en 1995. Su paso como director de la Corporación América lo dejó cerca de Milei y de Nicolás Posse en nombre de quienes negocia ahora los cambios a la ley ómnibus con la oposición mientras consolida el vínculo con Scioli y también intenta hacerlo con gobernadores del PJ.

Hace pocos meses Scioli junto a Victoria Tolosa Paz como precandidatos a presidente y a gobernadora

En una entrevista radical Francos admitió que el pase a Interior "es una posibilidad". Lo mismo creen cerca de Scioli. "He trabajado muchísimo con Daniel, es una de esas personalidades políticas distintas más allá del partido al que pertenece, es una persona que genera muchísimo con poco" lo elogió Francos por radio Rivadavia.

Y agregó que en cualquier tarea, como embajador o como secretario de Estado, "es un activo para la Argentina". Pero no descartó ni una ni otra posibilidad, las que supeditó al vínculo entre Milei y Brasil en primer lugar.

En el caso de Scioli, además del vínculo con Lula Da Silva, y sus razones personales, no pesa sobre él la necesidad material de tener trabajo. Le cuesta, aseguran, estar sin actividad.

La pregunta también es si pesa para él el destrato que sintió tanto cuando bajó su precandidatura como cuando, tras un mes, el expresidente Fernández le pidió que volviera a Brasil y desarmó el ministerio de la Producción para el que lo había convocado. Y si en ese contexto da por terminado su lugar en el PJ o si en cambio buscará liderar la pata peronista del gobierno libertario o desembarcará en Interior como un paso por boxes hasta que cambie nuevamente el escenario político y se reacomode el peronismo tras la contundente derrota.