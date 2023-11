Diana Mondino viajó a Brasil y se reunió con el canciller de Lula da Silva y Daniel Scioli

La futura canciller del gobierno de Javier Milei, Diana Mondino, se reunió hoy en Brasilia con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Mauro Vieira, como parte de la presentación de la gestión electa ante el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva con el fin de distender la relación entre los líderes de La Libertad Avanza (LLA) y el Partido de los Trabajadores (PT).

Según trascendió, el encuentro se gestó en secreto como iniciativa del actual embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y tuvo lugar en el Palacio Itamaraty donde también estuvo presente su par brasileño en la Argentina, Julio Bitelli.

Según informó Télam, Mondino le entregó a Vieira una invitación para que Lula da Silva pueda asistir a la ceremonia de asunción de Milei el domingo 10 de diciembre .

La reunión de Diana Mondino con funcionarios brasileños

La reunión comenzó pasada las 13 en un contexto de acercamiento de la nueva administración argentina a Brasil, a una semana de resultar electo Milei tras haberle ganado al ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, en el segundo balotaje desde el retorno de la democracia en nuestro país.

"La diputada electa y canciller designada por el gobierno de Milei, Diana Mondino, se encuentra en Brasilia para una reunión de trabajo con el ministro Mauro Vieira. En la ocasión, entregó la invitación del presidente de electo Javier Milei para que el presidente Lula participe de la toma de posesión, el 10 de diciembre", indicó el comunicado del Palacio de Itamaraty distribuido a la prensa.

La invitación ocurrió luego de que el presidente Milei invitara el lunes pasado a la asunción al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien organizó una comitiva para el viaje a Buenos Aires de más de 20 personas, entre ellas tres gobernadores.

La futura canciller Diana Mondino con su par brasileño Mauro Vieira (Foto: Twitter @ItamaratyGovBr).

Además de llevar la invitación, se discutieron aspectos de la relación bilateral y de la etapa actual de las negociaciones entre el Mercosur y la UE. Cabe recordar que Brasil es uno de los principales socios comerciales, desde hace más de tres décadas es uno de los que más productos argentinos importa.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en 2022 la Argentina importó desde Brasil automóviles por u$s 406 millones; seguido de aglomerados de hierro por u$s 354 millones; autos de moto más chico u$s 345 millones: fuel oil por u$s 320 millones; y tractores por u$s 149 millones.

En tanto la Argentina le vendió a Brasil durante el año anterior vehículos para transporte de mercancías (u$s 1.115 millones); trigo y morcajo, trigo duro y pra siembra (u$s 972 millones); autos (u$5 597 millones); otros vehículo (u$s 494 millones) y otras manufacturas de plástico y caucho (u$s 243 millones).

