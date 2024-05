Por qué Milei decidió involucrar a Villarruel en la pelea por la Ley Bases en el Senado: el enojo de la Vice y el rol de Karina

Antes de que Javier Milei volara hacia España y de quedar a cargo de la Presidencia, Victoria Villarruel dejó trascender su malestar por haberse sentido, una vez más, al margen de las principales decisiones del Gobierno, en este caso de negociaciones en torno a la Ley Bases y el paquete fiscal. Tras tender puentes con Casa Rosada se puso a trabajar senador por senador y ayer mismo conversó con tres de los más críticos entre los dialoguistas: la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO) y los radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad.

Lousteau, a quien días atrás descalificó el cordobés Luis Juez por haber incomodado a los funcionarios del Gobierno, entre otros al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, se sentó en la mesa con Villarruel y planteó sus objeciones y los principales ejes que cree que debe tener la Ley Bases: la garantía del financiamiento al sistema universitario nacional, la recomposición del sistema previsional y la rehabilitación de obras frenadas en todo el país .

Un rato después Cristina Kirchner difundía por tik tok su "enojo" por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Universidad de Buenos Aires respecto a los fondos adeudados. Aludía a que Emiliano Yacobitti es vicerrector de la UBA y exdiputado de Evolución Radical, espacio que comparte con Lousteau.

"Tengo miedo que esto signifique cambios de votos en el Congreso para la Ley Bases", sembró su desconfianza la exvicepresidenta. Cerca de su exministro de Economía y actual senador descartaron una jugada como esa.

El senador Martín Lousteau en la marcha de universitarios del martes 23 de abril

Del mismo modo desde Casa Rosada se molestaron con ella por no haber corrido de la agenda la presentación del jefe de gabinete, el debutante Nicolás Posse. Pero en el Senado insistían en que la demora en el acuerdo para votar la ley no puede atribuirse ni a que ella tenga que hacerse cargo del Poder Ejecutivo ni la presentación del funcionario en sesión especial.

En el primer piso del Palacio legislativo aclaran que hubiera sido desprolijo cambiar una fecha marcada con tanta anticipación. Y se sabe que V illarruel se aferra a cuestiones reglamentarias cada vez que la observan bajo la lupa de la desconfianza libertaria. Así ocurrió cuando no frenó el aumento de dietas que votaron en el Senado. Para defenderse recuerda a Cristina Kirchner, su antecesora, y para que no le hagan reproches advierte que no es como ella.

No es el primer incidente entre la Rosada y el Senado. Días atrás la Vicepresidente almorzó con Karina Milei y no fue únicamente para delinear la estrategia a seguir en el tratamiento de las dos leyes más importantes para el jefe de Estado. En esa comida Villarruel planteó que la agenda del Presidente debe tener en cuenta la actividad parlamentaria. Después de ese encuentro Milei y su hermana partieron a Los Ángeles y este jueves se fueron para España.

La coordinación de viajes y agendas no es menor. Sucede que si hubiera sesión a Villarruel, que asume temporariamente la función ejecutiva, la reemplazaría el Presidente Provisional, es decir el senador Bartolomé Abdala. En consecuencia, los libertarios perderían un voto clave en un escenario en el que aún no garantizan el mínimo de 37 ni para lograr quórum y abrir una sesión ni tampoco para sancionar las leyes.

A los trascendidos sobre roces entre Milei y su Vice, ambos respondieron con un acto y esta foto

Sin los votos necesarios, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el vicejefe de gabinete, José Rolandi, visitaron a Villarruel en su despacho. ¿De qué hablaron? Las fuentes de uno y otro lado señalan la necesidad de aunar esfuerzos para conseguir la ley ómnibus y el paquete fiscal . Difieren en si hubo un emplazamiento a Villarruel y un pedido de sumarla en esta etapa.

Cerca de Francos deslizan que conversa con la titular del Senado mientras que del otro lado señalan que pasó más de un mes desde que charlaron sobre los temas más delicados, como la falta de apoyo en una cámara donde sólo hay siete libertarios.

Guillermo Francos y Nicolás Posse, dos de los funcionarios que negocian con gobernadores

En la Rosada recuerdan que ella acompañó a un grupo de madereros a las oficinas del ministro. Y el 10 de abril Villarruel participó en el Salón de los Escudos de otra reunión con jefes de los bloques de senadores. También en esa oportunidad Milei estaba de viaje y ella a cargo del Poder Ejecutivo. Desde entonces y a pesar de la urgencia por conseguir votos para llegar al Pacto de Mayo con las leyes sancionadas, no hubo ni reuniones ni llamados.

Junto con la vicepresidente de la Nación, @VickyVillarruel, y @JefaturaAR, Nicolás Posse, recibimos a jefes de distintos bloques del Senado para avanzar en las conversaciones respectivas a la Ley Bases y el paquete fiscal, próximas a ingresar en el Congreso de la Nación. (1/3) pic.twitter.com/FQ6mkGAsds — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) April 10, 2024

Milei y Villarruel insisten en minimizar algunas diferencias pero no las ocultan. Más evidentes son los roces con la secretaria General, Karina Milei, que funciona como un filtro para la mayoría de los funcionarios. "Pobre jamoncito", definió al Presidente la Vice en referencia a que estaba entre su carácter y el de su hermana. Un apunte extra: Karina Milei se involucra en la diaria del Congreso especialmente a través de Martín Menem el titular de la Cámara de Diputados.

Aunque no lo parezca, el Presidente define a Villarruel con la categoría de "paloma" por su vínculo con gobernadores y senadores nacionales. La misma definición usa para Francos a quien la mayoría de los mandatarios, aún los más alejados del Gobierno, definen como amigable.