Por qué Cristina Kirchner pidió perdón y el plan para desarmar la motosierra de Milei

Cristina Kirchner nunca pidió perdón. Hasta este sábado cuando se subió al escenario sobre la calle Sarmiento frente al auditorio de la UMET y tras volver a dar algo así como una clase magistral contra la motosierra de Javier Milei.

Intentó un formato distinto, más descontracturado. La pelea electoral hoy se da en plataformas como TikTok y entre los más jóvenes. Pero sobre todo tuvo que hablarle a una clase media en retroceso y a un 40% de argentinos bajo la línea de pobreza. Aunque el voto es más emocional que racional la Vicepresidenta desglosó una larga lista de argumentos que parecieron dirigirse más a la militancia que tiene la ingrata tarea de salir a buscar votos para que Sergio Massa entre a la segunda vuelta. Y como él salió fuerte a polarizar con el libertario.

Con la excusa de presentar la reedición de un libro de Néstor Kirchner y Torcuato Di Tella, invitó a jóvenes de colegios segundarios que se ubicaron en las primeras filas del auditorio, a los dirigentes que dan clases en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner y a un grupo de cristinistas de esos que siempre están, los llamados ‘paladar negro'. La acompañó sobre el escenario el militante, conductor y humorista Pedro Rosemblat que en este proceso electoral de tanto desánimo impuso una competencia de jingles más viral y efectiva que cualquier discurso de campaña.

Las razones de CFK

Cristina Kirchner habló durante una hora y media en la UMET junto a Pedro Rosemblat

Por qué habló y para qué, después de dos meses de silencio lo explicó ella misma. Casi puntual -arrancó a hablar solo nueve minutos después de lo previsto- la Vicepresidenta recordó que le criticaban la posibilidad de que eligiera candidatos "a dedo" mientras que posPASO se le exige lo contrario y se pone en duda "si apoyo a Sergio".

No estuvo el ministro y candidato que oportunamente viajó a Santiago del Estero y a Rosario. No hubiera sido adecuado que la acompañara cuando el evento fue pensado para darle centralidad a la Vicepresidenta que al no ser candidata aprovechó a hablar sin corset.

Sólo hizo una mención a Massa por su nombre pero recordó que fue "la que más hizo" para que hubiera una fórmula de unidad en lugar de una confrontación en una PASO entre el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el embajador en Brasil, Daniel Scioli. Si alguien no estaba convencido intentó convencerlo: "Tenemos que tomar las decisiones que hay que tomar. A veces no se entienden pero se ven en retrospectiva", dijo palabras más o menos la jefa del espacio K.

Pedro Rosemblat ayudó a Cristina Kirchner a descontracturar una parte de su presentación

Salvo cuando habló del pasado, o del macrismo, apuntó principalmente a desarmar el relato de Javier Milei, el principal adversario de Massa. "Si te mienten y te engañan vas a ser más esclavo que nunca" concluyó haciendo suyo el lenguaje libertario y cuestionando el plan de ajuste y la dolarización. Incluso usó los datos que el ministro de Economía desglosó en la separata que envió al Congreso, con recortes para el Presupuesto 2024 aunque claro, linkearlo es solo para quienes conocen del tema.

El discurso de Cristina adoleció de excesos. Difícil de resumir en redes sociales, algunas menciones fueron sólo para los más informados como su elogio a Carlos Melconian por "traducir" a Patricia Bullrich en la confusión de inflación con deflación.

"Cuando vi a Juntos por el Cambio festejar la noche de las PASO yo dije: ¿Esta gente qué está festejando? Nadie se acuerda bien del gobierno macrista, sino no hubiera nacido una tercera fuerza", apuntó contra la fuerza que sucedió a sus presidencias y que el último 13 de agosto quedó en tercer lugar.

El Presidente, Massa y el FMI

Una nena subió al escenario con una bandera de "pingüinos" y se abrazó con la Vicepresidenta

No fue sutil cuando dos veces destacó una actitud de Massa que lo diferencia del presidente Alberto Fernández a quien criticó tácitamente. "Quiero reconocerle al ministro de Economía haberle dicho a la sociedad la verdad sobre el Fondo Monetario Internacional", indicó. "Valoro decirle a los argentinos la verdad, que el Fondo obliga a devaluar", contrapuso al "mensaje en el parque y con los pajaritos" en referencia al anuncio de acuerdo con el organismo multilateral de Alberto Fernández.

Salvo por una mención al exministro Martín Guzmán -que "huyó"- y a Alberto Fernández - "intenté señalar lo que no estaba bien"- Cristina Kirchner dio vuelta la página siguiendo disciplinadamente las recomendaciones de algunos asesores propios y de otros foráneos que estudian el fenómeno Milei y que en Brasil estudiaron a Jair Bolsonaro.

Las cuentas de Cristina

Al final poco le habló a los jóvenes, salvo cuando en tono de maestra se puso de pie y le dictó a Rosemblat la suma de los números del gasto en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, Potenciar, Alimentar, AUH, Progresar, PAMI, Repro y Desempleo, más el gasto del Poder Legislativo y el del Poder Judicial. La suma total da un punto y medio menos de los 15 puntos del PBI que Milei promete cortar con su motosierra.

La pizarra sobre la que Rosemblant sumó fue comentada por la oposición. El radical Mario Negri escribió un tuit en el que aseguró que "el bolazo y la fantasía del "plan motosierra" que promete bajar el gasto público por 15 puntos del PBI ya lo desenmascaró Juntos por el Cambio hace rato. No existe la magia en la economía, existen las mentiras electorales". Fue una crítica pero también la unión de dos extremos de 'la casta' unidos en una coincidencia.

El bolazo y la fantasía del "plan motosierra" que promete bajar el gasto público por 15 puntos del PBI ya lo desenmascaró JxC hace rato.

No existe la magia en la economía, existen las mentiras electorales. pic.twitter.com/RMluHElys6 — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 23, 2023

El plan de Cristina fue pasar su propia motosierra sobre el plan de Milei y criticar a los economistas que buscan imponer sus teorías por sobre la política. Tras autoelogios a su gestión y a la de su predecesor, el fallecido Néstor Kirchner, reconoció la génesis del voto a favor de La Libertad Avanza en las expectativas generadas en 2019 por la fórmula Fernández-Fernández que no se cumplieron. Lo dijo dentro y fuera del auditorio, frente a dirigentes y frente a militantes.

Por eso la recomendación fue la misma que hace Massa, salir a militar casa por casa con más argumentos que enojo. "Hay que explicar, hay que hablar, no hay que enojarse, no hay que criticarle a nadie el voto", pidió dándole la razón al soberano que se dividió en tres tercios y en sintonía con su candidato. Esta vez pareció más conciliadora y abierta a sumar a otros sectores como lo hizo una hora antes Massa en Rosario al convocar al intendente Pablo Javkin en una lucha conjunta contra el narcotráfico.

"Querer vivir bien no es de derecha", subrayó varias veces y enumeró todo lo que hoy un trabajador, asalariado, no alcanza a hacer como alquilar, comprarse un auto, ahorrar o pensar en un ascenso social y en la educación de sus hijos. Cosas mínimas de las que hoy la mayoría carece pero que es legítimo querer tener.

Tras su discurso en la UMET la Vicepresidenta salió a hablar con la militancia sobre calle Sarmiento

Cristina Kirchner volvió en la UMET a ordenar a una militancia también frustrada y desconcertada. "Llegué con poca expectativa y me voy otra vez enamorada de ella", escuchó esta cronista de boca de una mujer que se retiraba de la universidad. A diferencia suya otros dirigentes que nunca dudan de su lideresa llegaron contentos con el sólo hecho de saber que volvería a hablar como el último 25 de mayo. Fue el caso de Mario Secco, intendente de Ensenada; de Martín Sabbatella líder de Nuevo Encuentro; del senador Mariano Recalde; la platense Florencia Saintout; el Procurador del Tesoro Carlos Zannini; el ministro del Interior; la diputada porteña Victoria Montenegro; la extitular del Inadi Victoria Donda y el diputado Eduardo Valdés entre el grupo de pocos y selectos invitados. Del massismo estuvieron las diputadas Cecilia Moreau y Mónica Litza.

Después del acto en la UMET, la massista Cecilia Moreau fue al Congreso a la Noche de los Museos

Máximo, el gran ausente

El único aplauso que se oyó que no tuvo como destinataria a Cristina Kirchner, fue cuando al pullman ingresaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario. Ahí estuvo también Andrés Larroque, jefe de un colectivo de agrupaciones bajo el paraguas de La Patria es el Otro. Y no estuvo Máximo Kirchner, aunque sí se movilizó La Cámpora para darle calor al acto desde afuera.

En la presentación de la Vicepresidenta quedó claro también quiénes son los que la rodean. Aunque evita los nombres sí mencionó a su hijo, a Kicillof y a Massa. Además usó todo el tiempo el lenguaje de La Libertad Avanza, señal de que Milei está ganando una nueva batalla cultural.

Pero lo que más claro quedó, más allá de la autopsia que le hizo a la economía, el peso del pago en dólares al FMI, la responsabilidad que le achaca al gobierno de Mauricio Macri en el nuevo derrumbe argentino, y "los planeros de lujo" como calificó a los sectores con exenciones impositivas que representan el 4.75 del PBI, fue la admisión de la deuda con el propio electorado. Por eso el pedido explícito de perdón y la exhortación a discutir los problemas "porque sino vienen de afuera a discutirnos todo" en referencia por ejemplo a la educación pública.

En el mea culpa en el que en un momento se le quebró la voz, recordó cuando en un discurso ante la Asamblea Legislativa pidió a los docentes que no hagan paro y las críticas a Néstor Kirchner como gobernador de Santa Cruz por pagarle presentismo al sector. Pidió pensar en quienes necesitan que funcionen las escuelas y la salud. "Querer tener un buen trabajo y un buen sueldo, querer acceder a un techo propio, querer un auto o viajar, no es de derecha o de izquierda. Es casi de peronistas", admitió.

"Quiero pedirles perdón si no pudimos cumplir". La frase quedó repicando en los oídos incluso de sus más leales dirigentes que advirtieron también que esta vez no habló de la Justicia ni de sus causas judiciales.